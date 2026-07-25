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Gemellaggio Montecilfone-Berat, il governatore Roberti: “Un ponte tra due popoli uniti da storia, identità e futuro”

Photo of Redazione Redazione25 Luglio 2026

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha preso parte alla cerimonia di accoglienza della delegazione della Città di Berat, in Albania, ospitata dal Comune di Montecilfone in vista della firma del Patto di Gemellaggio tra le due comunità.

Un momento di grande valore istituzionale e culturale, che celebra il profondo legame tra il Molise e la tradizione arbëreshë, patrimonio identitario che continua a rappresentare una ricchezza per l’intero territorio regionale.

“Il gemellaggio tra Montecilfone e Berat – ha dichiarato il Presidente Francesco Robertirappresenta molto più di un accordo tra due città. È il riconoscimento di una storia comune che attraversa i secoli, di radici condivise che ancora oggi vivono nella lingua, nelle tradizioni, nella cultura e nei valori custoditi con orgoglio dalle comunità arbëreshë del Molise”.

“Montecilfone è uno dei luoghi simbolo di questa identità – ha aggiunto Robertie l’accoglienza riservata agli amici di Berat dimostra quanto sia vivo il desiderio di rafforzare un legame che appartiene al nostro passato ma guarda con fiducia al futuro. Attraverso questo gemellaggio si aprono nuove opportunità di collaborazione istituzionale, culturale, turistica ed economica, favorendo lo scambio tra le nuove generazioni e contribuendo a costruire una rete sempre più solida tra le due sponde dell’Adriatico”.

Il Presidente della Regione ha quindi rivolto un ringraziamento al Comune di Montecilfone, al sindaco e all’Amministrazione comunale, alla delegazione della Città di Berat e a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo importante momento.

“La Regione Molise – ha concluso Roberticontinuerà a sostenere iniziative che valorizzano le nostre comunità arbëreshë e rafforzano i rapporti con l’Albania, nella consapevolezza che la memoria delle nostre radici rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, dialogo e sviluppo per i nostri territori”.

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