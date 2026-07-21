Il Molise investe sulla sicurezza: oltre 6 milioni per il nuovo Polo dell’Emergenza di Isernia

Un investimento strategico per rafforzare la sicurezza dei cittadini e la capacità del territorio di affrontare crisi, calamità ed eventi estremi

Campobasso, 20 luglio 2026 – Oltre 6 milioni di euro per rafforzare il sistema regionale di gestione delle emergenze e garantire ai cittadini una risposta sempre più rapida, coordinata ed efficace in caso di crisi e calamità. È questo l’obiettivo dell’intervento finanziato dal Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027, che punta alla realizzazione del nuovo Polo dell’Emergenza della Regione Molise, ad Isernia.

L’iniziativa si inserisce nella Priorità 2 “Un Molise più verde”, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico RSO 2.4, dedicato alla prevenzione dei rischi e al rafforzamento della resilienza alle catastrofi.

Con Determinazione dirigenziale n. 4217 del 17 luglio 2026 è stata approvata la scheda intervento per la realizzazione del nuovo Polo dell’Emergenza integrato e polivalente. La struttura rappresenterà un elemento centrale del nuovo sistema regionale di gestione delle emergenze, riunendo in un’unica infrastruttura il Numero Unico Europeo di Emergenza 112 (NUE), il Numero Europeo Armonizzato 116117 (NEA) per l’assistenza sanitaria non urgente e la Centrale Operativa 118.

L’obiettivo è creare una piattaforma organizzativa e tecnologica avanzata, in grado di migliorare il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività di soccorso, nella protezione civile e nella gestione delle emergenze.

L’intervento nasce nel quadro della revisione del Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027, approvata dalla Commissione europea nell’aprile 2026, che ha ulteriormente valorizzato il ruolo della politica di coesione nel sostegno ai sistemi di protezione civile, alle infrastrutture dedicate alla gestione delle emergenze e agli strumenti di monitoraggio e allerta.

Il progetto punta così a rendere il territorio regionale più resiliente e preparato ad affrontare i rischi connessi ai cambiamenti climatici e all’aumento degli eventi estremi, assicurando risposte tempestive ed efficaci in caso di calamità naturali o di altre situazioni di emergenza.

Il nuovo Polo sarà integrato con la Centrale Unica di Risposta NUE 112, già operativa negli spazi dell’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia, e costituirà il cuore del sistema regionale delle emergenze.

Accanto alla realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e operative, l’intervento prevede attività di progettazione, ricerca applicata, sperimentazione di soluzioni innovative, formazione del personale e integrazione operativa con tutte le istituzioni competenti. Un approccio che mette al centro non solo l’innovazione tecnologica, ma anche quella organizzativa e digitale, nella consapevolezza che la sicurezza dei cittadini richiede sistemi integrati, efficienti e capaci di operare in modo coordinato.

La struttura sarà concepita come un presidio operativo permanente ad altissima tecnologia, progettato per garantire la continuità dei servizi essenziali anche nelle situazioni di maggiore criticità, in presenza di forti sovraccarichi o di eventi climatici estremi.

Grazie all’impiego di sistemi avanzati per la localizzazione degli eventi e il monitoraggio in tempo reale, sarà possibile rendere più immediati i flussi informativi tra le diverse istituzioni e gli organismi coinvolti, contribuendo a ridurre significativamente i tempi di reazione e di intervento sul territorio.

Il cronoprogramma dell’intervento prevede la conclusione della fase di contrattualizzazione e di esecuzione entro il mese di luglio 2026, mentre la chiusura complessiva dell’intervento, con il relativo saldo finale, è fissata entro il secondo trimestre del 2027.

Con questo investimento, il Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027 raggiunge un traguardo significativo, formalizzando un intervento strategico e di portata storica per il potenziamento dei sistemi di monitoraggio, prevenzione e risposta alle emergenze a tutela dell’intera popolazione molisana.

Un investimento che guarda al futuro e che, attraverso le risorse europee, punta a costruire un Molise più verde, sicuro e resiliente, capace di affrontare con maggiore preparazione le sfide del presente e quelle che verranno.