Classifica governatori 2026, Roberti entra nella top ten dei presidenti di Regione più apprezzati d’Italia
Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, guadagna una posizione e raggiunge il 56,6% dei consensi. Rispetto alla precedente rilevazione cresce dello 0,2%.
Francesco Roberti entra nella top ten dei presidenti di Regione più apprezzati d’Italia. È quanto emerge dalla classifica “Governatori – luglio 2026”, elaborata da Lab21.01 e pubblicata da Affaritaliani.
Il presidente della Regione Molise si colloca al decimo posto della graduatoria nazionale con un indice di gradimento pari al 56,6%, in crescita rispetto al 56,4% registrato nel mese di maggio. Un incremento dello 0,2% che consente a Roberti di guadagnare una posizione in classifica.
Il dato conferma la solidità del consenso nei confronti del governatore molisano e dell’azione portata avanti dall’amministrazione regionale. Roberti precede, tra gli altri, il presidente della Calabria Roberto Occhiuto, fermo al 56,4%, e si posiziona davanti ai governatori di Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Abruzzo, Toscana e Sicilia. Tra i presidenti di Forza Italia è tra quelli del Sud piu apprezzato.
A guidare la classifica nazionale è il presidente del Veneto Luca Zaia, con il 62,7%, seguito da Antonio Decaro della Puglia, al 62,4%, e Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia, al 61,8%.
Il risultato assume un significato particolarmente rilevante per il Molise, che attraverso il proprio presidente riesce a conquistare una posizione di rilievo nel panorama politico e istituzionale nazionale.
La crescita registrata dalla rilevazione premia il lavoro svolto sui principali dossier regionali, dalla sanità alle infrastrutture, passando per la programmazione delle risorse, lo sviluppo economico e la gestione delle emergenze. Un consenso che, secondo i dati del sondaggio, non soltanto si mantiene stabile, ma continua a crescere.