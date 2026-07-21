Politica

Classifica governatori 2026, Roberti entra nella top ten dei presidenti di Regione più apprezzati d’Italia

Photo of Redazione Redazione21 Luglio 2026

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, guadagna una posizione e raggiunge il 56,6% dei consensi. Rispetto alla precedente rilevazione cresce dello 0,2%.

Francesco Roberti entra nella top ten dei presidenti di Regione più apprezzati d’Italia. È quanto emerge dalla classifica “Governatori – luglio 2026”, elaborata da Lab21.01 e pubblicata da Affaritaliani.

Il presidente della Regione Molise si colloca al decimo posto della graduatoria nazionale con un indice di gradimento pari al 56,6%, in crescita rispetto al 56,4% registrato nel mese di maggio. Un incremento dello 0,2% che consente a Roberti di guadagnare una posizione in classifica.

Il dato conferma la solidità del consenso nei confronti del governatore molisano e dell’azione portata avanti dall’amministrazione regionale. Roberti precede, tra gli altri, il presidente della Calabria Roberto Occhiuto, fermo al 56,4%, e si posiziona davanti ai governatori di Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Abruzzo, Toscana e Sicilia. Tra i presidenti di Forza Italia è tra quelli del Sud piu apprezzato.

A guidare la classifica nazionale è il presidente del Veneto Luca Zaia, con il 62,7%, seguito da Antonio Decaro della Puglia, al 62,4%, e Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia, al 61,8%.

Il risultato assume un significato particolarmente rilevante per il Molise, che attraverso il proprio presidente riesce a conquistare una posizione di rilievo nel panorama politico e istituzionale nazionale.

La crescita registrata dalla rilevazione premia il lavoro svolto sui principali dossier regionali, dalla sanità alle infrastrutture, passando per la programmazione delle risorse, lo sviluppo economico e la gestione delle emergenze. Un consenso che, secondo i dati del sondaggio, non soltanto si mantiene stabile, ma continua a crescere.

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