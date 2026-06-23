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A Campobasso alcune scene del film ‘Salute!’: il cast ospite del pastificio La Molisana

Photo of Redazione Redazione23 Giugno 2026

Cofelice: “Con ‘Salute!’ il Molise diventa protagonista sul grande schermo. Un’opportunità storica per la promozione del territorio”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale Fabio Cofelice, Delegato al Turismo e alla Cultura, a margine della visita effettuata presso lo stabilimento de La Molisana insieme al regista Riccardo Milani, alla troupe e al cast del film Salute!, la pellicola che sarà interamente girata in Molise.

“Con Salute! il Molise diventa protagonista sul grande schermo. Si tratta di un’opportunità straordinaria che, per dimensioni e prestigio, non si era mai presentata prima nella nostra regione. Un risultato che rappresenta il primo importante traguardo di un lavoro lungo e complesso, spesso portato avanti lontano dai riflettori, ma che oggi inizia finalmente a produrre risultati concreti. Accogliere in Molise una produzione cinematografica di questo livello significa offrire alla nostra regione una vetrina di eccezionale valore. Il cinema ha la capacità unica di raccontare luoghi, emozioni e identità, raggiungendo milioni di persone e trasformandosi in un potente strumento di sviluppo culturale, turistico ed economico. Attraverso il linguaggio delle immagini possiamo mostrare al grande pubblico la bellezza dei nostri paesaggi, il fascino dei borghi, la ricchezza delle tradizioni e il valore delle nostre comunità. Ogni set cinematografico diventa una vetrina privilegiata per il territorio e contribuisce a costruire una narrazione autentica, moderna e positiva del Molise.”

Cofelice ha quindi evidenziato il ruolo strategico della Molise Film Commission.

“La nascita della Molise Film Commission, fortemente voluta dall’Amministrazione regionale, si inserisce pienamente in questa visione. Vogliamo rendere il Molise sempre più attrattivo per le produzioni cinematografiche e audiovisive, mettendo a sistema le straordinarie risorse paesaggistiche, culturali e umane di cui disponiamo. Ogni produzione che sceglie il nostro territorio genera non soltanto visibilità, ma anche ricadute concrete per le imprese locali, le strutture ricettive, i professionisti del settore e le comunità che ospitano le riprese. Il cinema rappresenta quindi un investimento sul futuro della regione, capace di creare sviluppo, occupazione e nuove opportunità.”

Il Delegato al Turismo e alla Cultura ha inoltre rivolto un particolare ringraziamento alla famiglia Ferro e a La Molisana, una delle più importanti realtà industriali e agroalimentari del territorio.

“Oggi desidero esprimere un ringraziamento speciale alla famiglia Ferro, alla guida di una delle aziende simbolo del Molise nel mondo. La Molisana rappresenta uno straordinario esempio di come l’eccellenza imprenditoriale possa contribuire alla crescita dell’immagine della nostra regione, creando valore, occupazione e opportunità. La vicinanza che l’azienda continua a dimostrare nei confronti delle iniziative di promozione territoriale testimonia un forte senso di appartenenza e una visione condivisa dello sviluppo. Quando impresa, cultura e turismo lavorano insieme, si crea una sinergia vincente che rafforza l’identità del territorio e ne accresce la capacità competitiva. Quando l’eccellenza imprenditoriale sposa la valorizzazione culturale e turistica, il futuro del Molise non può che essere sempre più promettente.”

Infine, Cofelice ha rivolto un messaggio di augurio al regista Riccardo Milani e all’intero cast del film, composto, tra gli altri, da Virginia Raffaele, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

“Ringrazio Riccardo Milani, gli attori e tutta la troupe per aver scelto il Molise e per l’attenzione che stanno dedicando alla nostra terra. La loro professionalità e il loro entusiasmo rappresentano il miglior biglietto da visita per una regione che ha ancora molto da raccontare e da offrire. Sono certo che questo film saprà valorizzare le nostre bellezze e contribuire a rafforzare ulteriormente l’attrattività del Molise a livello nazionale. A tutti loro rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo per il lavoro che li attende, con l’augurio di ritrovarci presto in sala per celebrare insieme questo importante progetto.”

 

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