Politica

Incendi boschivi, la Regione Molise sperimenta il monitoraggio satellitare per rafforzare la prevenzione

Photo of Redazione Redazione28 Luglio 2026

La Giunta regionale del Molise ha approvato l’adesione a un progetto sperimentale di monitoraggio satellitare finalizzato a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. L’iniziativa consentirà di testare sul territorio regionale un sistema di allerta precoce basato su tecnologie di osservazione della Terra e algoritmi dedicati, in grado di individuare tempestivamente possibili principi di incendio.

La sperimentazione interesserà quattro aree pilota individuate in base alla loro vulnerabilità agli incendi, alle caratteristiche ambientali e alla rappresentatività delle diverse tipologie vegetazionali presenti sul territorio molisano.

“Proteggere il nostro patrimonio ambientale significa investire sempre di più nella prevenzione. Per questo abbiamo scelto di aderire a una sperimentazione che mette l’innovazione tecnologica al servizio della sicurezza del territorio, offrendo alla Protezione Civile uno strumento in più per intervenire con maggiore tempestività”, ha dichiarato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

Il sistema utilizzerà dati satellitari e modelli di analisi dedicati per rilevare possibili inneschi di incendio e generare segnalazioni automatiche che saranno messe a disposizione della Sala Operativa regionale della Protezione Civile e degli enti competenti, ai quali resterà affidata la verifica delle informazioni e l’eventuale attivazione delle procedure operative.

La fase sperimentale avrà una durata di quattro mesi. Nelle prime due o tre settimane sarà effettuata la configurazione della piattaforma e la calibrazione dei dati territoriali e satellitari, necessarie per adattare il sistema alle caratteristiche ambientali del Molise, prima dell’avvio del monitoraggio operativo.

“L’obiettivo è verificare sul campo l’efficacia di questa tecnologia, valutandone l’affidabilità e il contributo che potrà offrire alle attività di monitoraggio e di gestione del rischio incendi. Se i risultati saranno positivi, avremo una base concreta per valutare un suo futuro utilizzo stabile, anche attraverso specifici programmi di finanziamento nazionali ed europei”, ha aggiunto il Presidente Roberti.

La sperimentazione sarà realizzata senza alcun onere economico per la Regione Molise. Tutte le attività di attivazione del servizio, configurazione della piattaforma, elaborazione dei dati satellitari, monitoraggio e assistenza tecnica saranno infatti garantite dal soggetto proponente, senza costi a carico dell’Amministrazione regionale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Regione Molise per rafforzare il sistema di Protezione Civile e la Campagna Antincendio Boschivo, attraverso strumenti innovativi capaci di migliorare la prevenzione, supportare le attività operative e contribuire alla tutela del patrimonio naturale e della sicurezza delle comunità.

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