News dal Molise

Aida Romagnuolo: “Lascio Fratelli d’Italia per aderire a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci”

Photo of Redazione Redazione27 Luglio 2026

Aida Romagnuolo, già Consigliere regionale del Molise, annuncia la propria decisione di lasciare Fratelli d’Italia per aderire a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci.

«Questa mia adesione – ha detto Romagnuolo – è una scelta maturata con convinzione e senso di responsabilità non oggi, ma da diversi mesi, anche in considerazione del fatto che in tutti questi anni, ho sempre vissuto la politica come servizio ai cittadini e al territorio. E negli ultimi tre anni, non ho mai smesso e sono sempre stata vicino ai cittadini. Oggi sento il dovere di proseguire questo percorso, in un progetto nel quale mi riconosco pienamente. Lascio Fratelli d’Italia – ha continuato Romagnuolo – perché ritengo che il partito abbia progressivamente privilegiato una rappresentanza sempre più ristretta, allontanandosi da quel confronto costante con il territorio che considero fondamentale e pertanto, ho scelto Futuro Nazionale, perché voglio ritornare in mezzo e tra la gente, ascoltare i bisogni reali delle comunità e contribuire alla costruzione di una proposta politica fondata sul dialogo, sul merito e sulla partecipazione. Metto la mia esperienza politica al servizio di Futuro Nazionale nella Regione Molise – ha concluso Romagnuolo – con l’obiettivo di rafforzare un progetto che guarda al futuro senza perdere il contatto con i cittadini e con le esigenze concrete del territorio. Inizia quindi per me e per tutte quelle persone che condividono e vorranno seguirmi in questa nuova fase, una nuova stagione politica consapevole che affronterò con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio, tutte le sfide che dovrò affrontare, continuando a lavorare sempre con serietà e coerenza per il bene del Molise e dei molisani.»

Photo of Redazione Redazione27 Luglio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Adriano Ricci concede il bis al decimo slalom di San Nicola. Sul podio Bocchetta e Di Veronica

26 Luglio 2026

Pallacanestro, rumors: l’Ennebici Campobasso prepara il ritorno della prima squadra maschile in DR2

26 Luglio 2026

Maltempo, prorogati al 9 agosto i termini per la ricognizione dei danni e dei fabbisogni

25 Luglio 2026

Un gesto concreto per le vittime del terremoto, nasce il Comitato “Pro Venezuela”

22 Luglio 2026

Bocce, Simone Antoniani dell’AVIS Campobasso sesto alla gara nazionale di Osimo. Buone prove dei giovani molisani al 37° Trofeo Antonella Gatti

21 Luglio 2026

A San Giuliano del Sannio è tutto pronto per il 10° Slalom di San Nicola

21 Luglio 2026

Beach Bocce, il 4° Trofeo Montenerese va all’individualista Marco Di Tota e alla coppia Pasquale Ursillo – Enzo De Michele

21 Luglio 2026

MoonLight Bus, a Campobasso dal 18 luglio il servizio di trasporto urbano notturno fino alle 3,30

16 Luglio 2026

Bocce, i campani Giorgio e Pagano vincono il 6° Trofeo ‘Madonna del Carmine’. Secondi i frosolonesi Iapaolo e Paoliello

16 Luglio 2026

Mondiale Masters di Torball a Sargans: brillano le atlete italiane e spicca la spedizione maschile con i molisani Manocchio e Di Baggio

15 Luglio 2026

Un successo l’ottava edizione del moto-incontro Lady Biker Molise & Friends – Officina 921 CB

14 Luglio 2026

Sesto Campano si anima con l’Estate Sestolese 2026: eventi e tradizioni protagonisti fino a settembre

14 Luglio 2026

Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso conferma la guardia lussemburghese Anne Simon

14 Luglio 2026

Dancing Art Molise brilla in Europa e domina ai Campionati Italiani: sei titoli tricolori e argento in Coppa del Mondo

13 Luglio 2026

Tumori cerebrali, al Neuromed la termoablazione laser integrata con il monitoraggio anatomo-funzionale

13 Luglio 2026

Il Leo Club Campobasso dona duemila euro all’A.G.B.E. a sostegno dell’Oncologia Pediatrica

13 Luglio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa