Aida Romagnuolo: “Lascio Fratelli d’Italia per aderire a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci”

Aida Romagnuolo, già Consigliere regionale del Molise, annuncia la propria decisione di lasciare Fratelli d’Italia per aderire a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci.

«Questa mia adesione – ha detto Romagnuolo – è una scelta maturata con convinzione e senso di responsabilità non oggi, ma da diversi mesi, anche in considerazione del fatto che in tutti questi anni, ho sempre vissuto la politica come servizio ai cittadini e al territorio. E negli ultimi tre anni, non ho mai smesso e sono sempre stata vicino ai cittadini. Oggi sento il dovere di proseguire questo percorso, in un progetto nel quale mi riconosco pienamente. Lascio Fratelli d’Italia – ha continuato Romagnuolo – perché ritengo che il partito abbia progressivamente privilegiato una rappresentanza sempre più ristretta, allontanandosi da quel confronto costante con il territorio che considero fondamentale e pertanto, ho scelto Futuro Nazionale, perché voglio ritornare in mezzo e tra la gente, ascoltare i bisogni reali delle comunità e contribuire alla costruzione di una proposta politica fondata sul dialogo, sul merito e sulla partecipazione. Metto la mia esperienza politica al servizio di Futuro Nazionale nella Regione Molise – ha concluso Romagnuolo – con l’obiettivo di rafforzare un progetto che guarda al futuro senza perdere il contatto con i cittadini e con le esigenze concrete del territorio. Inizia quindi per me e per tutte quelle persone che condividono e vorranno seguirmi in questa nuova fase, una nuova stagione politica consapevole che affronterò con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio, tutte le sfide che dovrò affrontare, continuando a lavorare sempre con serietà e coerenza per il bene del Molise e dei molisani.»