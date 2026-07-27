Turismo in Molise, Turismo, presentata la strategia per la valorizzazione delle Aree Interne

È stata presentata questa mattina, nella sede dell’Assessorato regionale al Turismo, la strategia di promozione e marketing territoriale dedicata alle Aree Interne del Molise.

Nel corso della conferenza stampa, il Consigliere regionale delegato al Turismo e alla Cultura, Fabio Cofelice, e la dirigente del Servizio, la dott.ssa Sandra Scarlatelli, alla presenza dei sindaci dei Comuni delle aree del Matese, delle Mainarde e del Fortore, hanno illustrato il percorso avviato dall’Assessorato per rafforzare l’attrattività turistica dei territori e valorizzarne il patrimonio ambientale, culturale e identitario.

L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale di una programmazione più ampia, che punta a costruire un’offerta turistica integrata, capace di mettere in rete le eccellenze del Molise e di promuovere le Aree Interne come destinazioni autentiche, sostenibili e competitive.

Tra le iniziative in programma figurano anche eventi di grande richiamo, come i concerti di Manu Chao e Sal Da Vinci, inseriti all’interno di una strategia che affianca la promozione degli appuntamenti culturali a un più ampio lavoro di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.

«L’Assessorato al Turismo e alla Cultura ha scelto di investire su una visione di lungo periodo», ha dichiarato il Consigliere regionale delegato Fabio Cofelice. «Il nostro obiettivo è quello di fare delle Aree Interne un punto di forza dell’offerta turistica regionale, costruendo un sistema capace di valorizzare paesaggi, borghi, tradizioni, cultura ed eccellenze enogastronomiche. Non puntiamo soltanto a richiamare visitatori con grandi eventi, ma a creare un percorso stabile di crescita e promozione che produca benefici concreti per i territori.»

Cofelice ha sottolineato come il progetto sia il risultato di un lavoro condiviso con le amministrazioni locali.

«Crediamo che la promozione del Molise debba nascere dai territori. Solo attraverso una programmazione condivisa possiamo rafforzare l’identità della nostra regione e renderla sempre più attrattiva, offrendo nuove opportunità di sviluppo alle imprese e ai cittadini.»

Nel corso dell’incontro è stato, inoltre, ribadito l’impegno dell’Assessorato a proseguire lungo una linea di programmazione che metta al centro la qualità dell’offerta turistica e la valorizzazione delle risorse locali.

«Il Molise ha tutte le caratteristiche per affermarsi come una destinazione capace di distinguersi nel panorama nazionale», ha concluso Cofelice. «Il nostro compito è creare le condizioni affinché questo patrimonio venga conosciuto, raccontato e vissuto da un numero sempre maggiore di visitatori, trasformando il turismo in una leva concreta di sviluppo economico e sociale per l’intera regione.»