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Giorgia a Termoli per la data ‘zero’ del “G Summer Tour 2026”

Alla cantante il benvenuto nella città adriatica e in Molise da parte del vice-sindaco Michele Barile

Photo of Redazione Redazione10 Luglio 2026

Ultime prove per Giorgia all’Arena 42.15 di Termoli per la data “zero” del “G Summer Tour 2026” che partirà domani sera proprio dalla città adriatica.

L’artista romana, tra le più amate e conosciute della musica italiana, è in città da qualche giorno e anche nel pomeriggio, prima di iniziare la sessione di prove, ha incontrato i fan con il sorriso e la disponibilità che da sempre la contraddistinguono.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale di Termoli era presente il vicesindaco e assessore a Turismo e Cultura Michele Barile che ha portato i saluti del Sindaco Nicola Balice e della città adriatica.

A Giorgia sono stati donati un libro che racconta la cattedrale di Termoli e un secondo testo che illustra il Molise con tutti i suoi scorci migliori in ricordo del primo concerto che terrà in città e alcune fotografie dell’editore Stefano Leone che ritraggono il Castello Svevo.

Grande l’attesa per l’esibizione di domani sera che segnerà uno dei più grandi eventi di quest’anno dell’Estate Termolese e che consentirà a Giorgia di avviare il primo dei quattrodici concerti che si concluderanno con la sessione estiva alla Reggia di Caserta ed infine all’Arena di Verona il prossimo 28 settembre.

Photo of Redazione Redazione10 Luglio 2026
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