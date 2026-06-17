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Viabilità molisana sotto pressione, Morelli: “Servono interventi immediati per completare i lavori entro il 7 luglio”

Photo of Redazione Redazione17 Giugno 2026
L'imprenditore Rino Morelli

Cresce la preoccupazione per le criticità infrastrutturali che continuano a interessare il Molise in vista della stagione estiva. A lanciare l’allarme è l’imprenditore di Confindustria Molise Rino Morelli, che richiama l’attenzione sulle ripercussioni che i lavori in corso sulla rete viaria e ferroviaria stanno avendo sulla mobilità regionale e sull’economia del territorio.

Come avviene ormai da diversi anni, l’ANAS ha mantenuto le modifiche alla viabilità sul viadotto Ingotte e diversi impianti semaforici lungo la Fondo Valle del Biferno, arteria strategica per i collegamenti interni della regione. Si tratta di interventi di manutenzione dei quali, ad oggi, non è stata resa nota una data certa di conclusione.

Una situazione che rischia di diventare ancora più problematica con l’arrivo dell’estate, quando il traffico aumenta sensibilmente per effetto dell’afflusso turistico e degli spostamenti verso le località costiere e montane del Molise.

“Prolungare questi lavori proprio nel periodo di maggiore movimento – sottolinea Morelli – rappresenta una scelta che penalizza l’intero territorio regionale, incidendo negativamente sia sulla qualità degli spostamenti dei cittadini sia sull’attrattività turistica della nostra regione”.

Alle difficoltà della viabilità stradale si aggiungono quelle legate al trasporto ferroviario. Attualmente, infatti, i collegamenti verso Campobasso risultano fortemente limitati a causa dei lavori di adeguamento della rete ferroviaria. Una condizione che, secondo l’imprenditore, rende ancora più pesante la situazione complessiva.

“Se è impossibile raggiungere il capoluogo con il treno e contemporaneamente si limita la circolazione sulla principale arteria stradale di accesso, si crea un danno significativo per cittadini, imprese e visitatori”, evidenzia.

Resta inoltre aperta la questione della viabilità secondaria in diverse aree della regione colpite dall’alluvione di fine marzo. In numerosi tratti, infatti, le strade di collegamento tra i comuni non sono ancora state completamente ripristinate, con conseguenti disagi per residenti e attività economiche.

Da sempre impegnato sui temi delle infrastrutture e dello sviluppo turistico, Morelli invita le istituzioni competenti ad adottare misure straordinarie per accelerare il completamento degli interventi.

“È necessario individuare soluzioni immediate – conclude – attraverso l’aumento del personale impiegato nei cantieri e l’incremento dei turni di lavoro, affinché le opere in corso possano essere completate entro il prossimo 7 luglio. Il Molise non può permettersi di affrontare la stagione estiva con una rete di collegamenti ancora fortemente penalizzata”.

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