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Pallacanestro serie A1, Campobasso ospita l’Opening Day 2026: all’Arena il 3 e 4 ottobre l’intera prima giornata di campionato

Photo of Redazione Redazione31 Luglio 2026

La Lega Basket Femminile è lieta di comunicare che l’Opening Day 2026 si terrà a Campobasso, presso ‘La Molisana Arena’, nelle giornate del 3 e 4 ottobre prossimi.

L’evento, che segna la ventiquattresima edizione, inaugurerà la stagione 2026/27 della Serie A1 con sei partite in programma. Prima dei match di sabato e domenica, venerdì a Campobasso si terrà anche la Serata degli Oscar LBF, che celebrerà il meglio della passata stagione in una serata di premi e musica.

L’elenco dei match sarà noto da domani, con la pubblicazione dei calendari di Serie A1, mentre la programmazione oraria sarà oggetto di una prossima comunicazione LBF. Dodici squadre si sfideranno nella location molisana, per dare il via a un nuovo campionato seguendo una tradizione ormai prerogativa della Lega Basket Femminile.

Per Campobasso sarà la prima edizione in assoluto da società ospitante dell’Opening Day e l’evento farà tappa in Molise per la prima volta nella sua storia, arricchendo a tredici l’elenco di regioni che hanno ospitato la kermesse (Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e da quest’anno appunto Molise). Il capoluogo molisano ospiterà un evento LBF per la terza volta nella sua storia, dopo la Coppa Italia di Serie A2 del 2019 e la Coppa Italia di Serie A1 del 2023.

Queste le dichiarazioni a margine dell’annuncio del Presidente LBF Massimo Protani: «Per la Lega Basket Femminile è un grande piacere portare per la prima volta l’Opening Day a Campobasso, località che ha già un’importante storia di eventi LBF ospitati alle spalle, relativamente alle Coppe Italia. In entrambi i casi, sia per l’A2 che per l’A1, le due manifestazioni si sono rivelate grandi successi di pubblico, interesse e organizzazione. LBF è felice di tornare in una realtà contraddistinta da grande passione ed entusiasmo, che trova un naturale riscontro nell’impegno di istituzioni locali e sponsor nel basket, e in particolar modo nell’impatto di una realtà come La Molisana sullo sport locale, attraverso un progetto ambizioso, di respiro europeo e con forte attenzione per le giovani. Un esempio di struttura organizzativa – conclude il vertice dell’organismo cestistico – con cui siamo felici di relazionarci per uno degli eventi cardine della nostra stagione».

Grande soddisfazione, ovviamente, anche in tutto l’entourage La Molisana Magnolia Basket Campobasso. La presidentessa Antonella Palmieri certifica il clima di grande trepidazione che si vive in casa rossoblù in prospettiva del 3 e 4 ottobre.

«Celebrare la nostra decima stagione di esistenza sportiva – afferma – e farlo ospitando l’Opening Day presso ‘La Molisana Arena’ rappresenta per il nostro club una grande soddisfazione, oltre che il riconoscimento ed il segno indelebile, da parte della Lega Basket Femminile e della Federazione, che già in passato ci hanno onorato dell’organizzazione di due Final Eight di Coppa Italia e delle finali nazionali giovanili femminili Under 17 ed Under 19, per la qualità del lavoro portato avanti. Per l’intera città di Campobasso e per i nostri fedelissimi sostenitori, particolarmente legati all’universo della pallacanestro in rosa, poter vivere un weekend con ben sei gare della massima serie equamente divise tra il sabato e la domenica sarà un regalo certamente gradito, tanto più in vista di un’altra annata che si annuncia intensa e carica di contenuti. Da parte nostra, non vediamo l’ora che si avvicini il primo weekend di ottobre per proiettarci in un appuntamento che, senz’altro, riuscirà a trasmettere entusiasmo ed essere un ottimo veicolo di promozione per il nostro sport».

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