Politica

La Regione Molise presenta gli obiettivi del PNRR raggiunti: all’82,48% l’avanzamento dei progetti, al 52,68% quello finanziario

Si partiva dallo zero del 2023. Il governatore Roberti e il consigliere Iorio: "Rispettare le milestone del PNRR significa dare concretezza agli investimenti e accelerare lo sviluppo del nostro territorio"

Photo of Redazione Redazione28 Luglio 2026

“Rispettare le milestone del PNRR significa dare concretezza agli investimenti e accelerare lo sviluppo del nostro territorio – così il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e il consigliere regionale Michele Iorio, nel corso della conferenza stampa, a Palazzo Vitale, di presentazione degli obiettivi del PNRR, a cui ha preso parte anche il Dirigente Francesco ColavitaCome Soggetto Attuatore, la Regione Molise ha programmato 125 misure e 468 progetti, raggiungendo al 30 giugno 386 target conclusi, con un avanzamento fisico dell’82,48% e un avanzamento finanziario del 52,68%.

“Un risultato che testimonia il lavoro svolto in questi anni dalla struttura regionale, dai Dipartimenti, dai dirigenti, dai funzionari, dagli enti attuatori e da tutti coloro che hanno contribuito, con competenza e senso di responsabilità, al raggiungimento di questo importante obiettivo – hanno proseguito –Dietro questi numeri ci sono interventi concreti che stanno cambiando il Molise: nuove Case e Ospedali di Comunità, investimenti nella sanità, digitalizzazione della pubblica amministrazione, mobilità sostenibile, tutela del territorio, rigenerazione urbana, formazione, innovazione e valorizzazione del patrimonio regionale. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno perché ogni investimento si traduca in opere, servizi e nuove opportunità di crescita per il Molise. 386 target raggiunti. Un risultato concreto che guarda al futuro del nostro territorio”.

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