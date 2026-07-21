Viadotto Anacoreta, firmato l’accordo tra Regione Molise e Provincia di Campobasso. Roberti ringrazia il Ministro Musumeci

È stato sottoscritto dal Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e dal Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, l’Accordo di collaborazione istituzionale finalizzato all’attuazione dell’intervento di adeguamento sismico e messa in sicurezza del Viadotto Anacoreta.

L’intesa disciplina i rapporti tra i due enti e definisce ruoli, competenze e responsabilità per la realizzazione di un’opera strategica per la viabilità regionale, situata in prossimità dello svincolo tra la Strada Statale 647 “Fondovalle del Biferno” e la Strada Provinciale 80 “Larino-Guglionesi”.

L’intervento avrà un valore complessivo di 15 milioni di euro: 12 milioni saranno messi a disposizione dal Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre Regione Molise e Provincia di Campobasso garantiranno un cofinanziamento paritario di 1,5 milioni di euro ciascuna.

“La firma di questo accordo rappresenta un passaggio decisivo per la messa in sicurezza di un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio. Il ringraziamento va al Ministro Nello Musumeci per il finanziamento accordataci, al Dipartimento Casa Italia e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano – ha dichiarato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – Grazie al confronto con il Governo e alla collaborazione con la Provincia di Campobasso, siamo riusciti a costruire un quadro finanziario da 15 milioni di euro e a definire con chiarezza il percorso amministrativo e tecnico necessario per arrivare alla realizzazione dell’intervento”.

Il Viadotto Anacoreta rappresenta uno snodo fondamentale della rete stradale molisana, poiché collega i due versanti del fiume Biferno e assicura i collegamenti tra il basso Molise, l’area frentana e le principali direttrici regionali.

Le criticità strutturali riscontrate dopo gli eventi sismici del 2018 hanno determinato l’introduzione del divieto di transito per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Una limitazione che, nel corso degli anni, ha prodotto conseguenze sulla mobilità ordinaria, sul trasporto pubblico, sulle attività economiche e sulla capacità di intervento dei mezzi di soccorso e di protezione civile.

In base all’accordo, la Regione Molise assumerà le funzioni di soggetto attuatore e stazione appaltante attraverso il Servizio regionale di Protezione Civile, occupandosi delle fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dell’opera, oltre che della gestione delle risorse finanziarie e della rendicontazione nei confronti del Dipartimento “Casa Italia”.

La Provincia di Campobasso, proprietaria dell’infrastruttura, metterà a disposizione il viadotto e le relative aree di pertinenza, garantirà la documentazione e le autorizzazioni necessarie e realizzerà, a propria cura e spese, la campagna di indagini conoscitive sullo stato del ponte e delle altre opere che costituiscono lo svincolo.

“Il Viadotto Anacoreta – ha proseguito Roberti – non è soltanto un’opera viaria, ma un collegamento strategico per i cittadini, le imprese, il trasporto pubblico e il sistema regionale di protezione civile. Le limitazioni introdotte negli ultimi anni hanno creato difficoltà concrete, che intendiamo superare con un intervento strutturale, moderno e conforme agli standard di sicurezza vigenti. La Regione svolgerà fino in fondo il proprio ruolo di soggetto attuatore, con l’obiettivo di accelerare le procedure e restituire al territorio un’infrastruttura pienamente sicura e funzionale”.

L’accordo resterà efficace fino alla completa realizzazione dell’opera. Al termine dei lavori e dopo l’approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, il viadotto sarà riconsegnato alla Provincia di Campobasso, che tornerà ad assumerne integralmente la gestione.

La sottoscrizione segna, dunque, l’avvio di una nuova fase operativa per un intervento atteso dal territorio e considerato prioritario sotto il profilo della sicurezza, della mobilità, dello sviluppo economico e della gestione delle emergenze.