Soddisfazione ANCE Molise per l’incidenza dell’azione associativa sui dati positivi 2025 dell’edilizia in regione

Un 2025 positivo ed in crescita per il settore costruzioni in Molise, seppur contraddistinto da un rallentamento del ritmo.

Numero di ore lavorate +2% rispetto al 2024 che pure aveva fatto registrare un +5,6%; incremento del numero dei lavoratori iscritti del 4,3%, a fronte del +5,6% del 2024; spesa in conto capitale per opere pubbliche in aumento del 14,1; PIL +0,4% rispetto all’anno precedente (incremento di poco inferiore alla media nazionale pari allo 0,5%), pubblicazione di bandi di gara + 32,1%, per un ammontare complessivo che fa registrare un + 90%.

Sono questi i dati che emergono dallo Studio dell’ANCE recentemente pubblicato sugli scenari dell’edilizia in Molise e che tratteggia complessivamente un 2025 in crescita.

Una crescita, quella del 2025, sulla quale hanno influito la nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2021/2027 e il PNRR.

In Molise, il settore delle costruzioni rappresenta oggi in termini di investimenti il 17,7% del PIL regionale e in termini di occupazione complessiva il 7,8% e l’8,3% dei lavoratori operanti nell’insieme dei settori di attività economica.

La previsione ANCE per il 2026, è ancora di segno positivo con una crescita del +5,6% trainata dalle opere pubbliche.

Infine l’ANCE prevede anche una ripresa della manutenzione straordinaria abitativa dopo la caduta degli ultimi anni, grazie alla proroga delle aliquote degli incentivi fiscali prevista dalla legge di bilancio 2026 (50 e 36%), nonché ad una maggiore attenzione delle famiglie all’efficientamento energetico e alla sostenibilità in un’ottica di contenimento delle spese legate alla casa.

“Siamo vivamente soddisfatti del periodo positivo che sta attraversando il settore edile nella Regione Molise, sul quale hanno inciso sia le tante iniziative di supporto alle imprese e ai lavoratori da parte dell’ANCE Molise e dei suoi enti bilaterali, che hanno erogato e continuano ad erogare incentivi, premialità e forme varie di sostegno, sia le sinergie che l’Associazione sta portando avanti con il Governo regionale e l’Amministrazione Pubblica in generale a tutela del comparto” dichiara il Presidente Corrado Di Niro.