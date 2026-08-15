A Molise la settima edizione del Memorial Gianmarco Di Vico va al Chiosco La Fontana

Emozione, condivisione e sport. È stato questo il settimo Memorial Gianmarco Di Vico, che si è svolto a Molise nel pomeriggio di venerdì 14 agosto 2026.

Un appuntamento di futsal che si rinnova ogni anno nel ricordo di un ragazzo che amava lo sport e la vita, andato via troppo presto. Per l’edizione 2026 sei sono state le squadre che hanno risposto alla chiamata della famiglia Di Vico. In campo sono scese Heracles, Mascione, Chiosco La Fontana, Senza Fiato, Viernes e Real Molise (un mix di giocatori di Molise e provenienti da Benevento).

La famiglia, con la mamma Lina, il papà Francesco e il fratello Davide, insieme a tanti amici, hanno fatto ancora una volta centro nel cuore di chi voleva e vuole ancora molto bene a Gianmarco. L’evento, patrocinato dal Comune di Molise, ha visto confrontarsi tanti ragazzi che non sono voluti mancare ad un appuntamento di rilievo nell’estate del paese.

A vincere è stata la formazione di Chiosco La Fontana che si è imposta al termine di una bellissima finale su Heracles soltanto dopo i calci di rigore (nei tempi regolamentari la gara è terminata 2-2).

La squadra vincitrice in semifinale ha avuto la meglio nel ‘derby’ con Mascione vincendo con il minimo scarto. Con lo stesso punteggio Heracles ha battuto Viernes (squadra nella quale ha giocato anche il fratello di Gianmarco, Davide) nel penultimo atto della competizione.

Le gare sono state dirette da Salvatore Griguolo e Giuseppe Miozza.

Al termine si sono svolte le premiazioni e i fuochi d’artificio a far scorrere i titoli di coda sulla manifestazione.