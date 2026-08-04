San Basso, Roberti alla processione in mare: “Una tradizione che custodisce l’anima di Termoli e del Molise”

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha preso parte alla tradizionale e suggestiva processione in mare in onore di San Basso, patrono della città di Termoli e della Diocesi di Termoli-Larino, un altro degli appuntamenti più sentiti e identitari dell’intera regione. La processione, con la statua del Santo imbarcata sul peschereccio sorteggiato “Robinson” e accompagnata dalla flottiglia della marineria termolese, rappresenta ogni anno uno straordinario momento di fede, devozione e appartenenza per l’intera comunità.

“Partecipare alla processione in mare di San Basso – ha dichiarato il Presidente Roberti – significa condividere un’emozione autentica che unisce fede, tradizione e identità. È una celebrazione che racconta il profondo legame tra Termoli, la sua marineria e il mare, rendendo omaggio a quanti ogni giorno vivono e lavorano con sacrificio e dedizione in questo settore fondamentale per la nostra regione”.

Il Presidente ha rivolto un pensiero di gratitudine al Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, mons. Claudio Palumbo, al sindaco di Termoli, Nico Balice, alle autorità civili, militari e religiose, alla Capitaneria di Porto, alla marineria termolese e a tutti i volontari che, con impegno e passione, contribuiscono ogni anno alla riuscita di una manifestazione che rappresenta un patrimonio spirituale e culturale del Molise.

“La Regione Molise – ha ribadito il Presidente – è vicina a tutte le tradizioni del territorio regionale, esaltandone il ruolo a beneficio delle singole comunità cittadine”.

“San Basso – ha concluso Roberti – continua a essere un simbolo di unità, speranza e protezione. Custodire e valorizzare queste tradizioni significa preservare la nostra storia e trasmettere alle nuove generazioni il senso più profondo delle nostre radici e della nostra identità”.