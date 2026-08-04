Oratino Calice Divino 2026: dal 7 al 9 agosto il borgo celebra il vino, l’enogastronomia e la cultura molisana

Si è svolta nella Biblioteca del Consiglio regionale del Molise “Lello Lombardi” di Campobasso, la conferenza stampa di presentazione di Oratino Calice Divino, la manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole, gastronomiche e culturali del territorio molisano.

All’incontro hanno preso parte il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, il Sindaco di Oratino, Loredana Latessa, e i rappresentanti della Fondazione Italiana Sommelier Molise, Dora Formato e Gabriele Di Blasio, che hanno illustrato il ricco programma della manifestazione in programma dal 7 al 9 agosto 2026 nello splendido borgo di Oratino.

Nel corso della conferenza sono stati presentati gli obiettivi dell’iniziativa, nata per promuovere il patrimonio enologico del Molise attraverso un percorso di degustazione che coinvolgerà le cantine regionali, le eccellenze agroalimentari, i produttori locali e numerosi operatori del settore.

L’evento sarà inoltre arricchito da masterclass, degustazioni guidate, musica dal vivo, spettacoli, mostre e momenti dedicati alla scoperta del patrimonio storico e artistico del borgo.

Oratino Calice Divino si propone come un appuntamento di riferimento dell’estate molisana, capace di coniugare cultura, turismo ed enogastronomia, valorizzando il ruolo del vino quale ambasciatore del territorio e motore di promozione e sviluppo.

L’appuntamento è quindi fissato per il 7, 8 e 9 agosto, quando le suggestive vie del centro storico di Oratino accoglieranno visitatori, appassionati e turisti per tre giornate all’insegna del gusto, della tradizione e dell’ospitalità molisana.