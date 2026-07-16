MoonLight Bus, a Campobasso dal 18 luglio il servizio di trasporto urbano notturno fino alle 3,30

Il Comune di Campobasso, attraverso l’Assessorato ai Trasporti, annuncia che da sabato 18 luglio sarà attivo, ogni sabato e in maniera stabile e strutturale, il servizio di trasporto urbano notturno fino alle 3.30 circa.

Dopo gli ottimi risultati della sperimentazione dello scorso anno, il MoonLight Bus diventa un servizio permanente, pensato per rispondere alle esigenze di famiglie, giovani, studenti universitari, lavoratori e attività economiche, contribuendo al tempo stesso a migliorare la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica.

“Ogni sabato, per sempre, corse notturne – dichiara l’assessore ai Trasporti, Mimmo Maio – Siamo una città universitaria, a misura di famiglie, di ragazzi e che dà una mano alle attività economiche. Il MoonLight Bus va in questa direzione. Dopo averle sperimentate, le corse notturne saranno un servizio stabile e sul quale tutti, giovani e meno giovani, potranno contare. Ringrazio i fruitori, gli autisti e il Settore Trasporti del Comune che ci permettono di raggiungere questo obiettivo che Campobasso non aveva mai realizzato. Andiamo avanti”.