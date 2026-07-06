Il governatore del Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani, a Hong Kong per il 108° Congresso Internazionale Lions

Il 6 luglio il passaggio delle cariche con il DGE Marco Droghini. A Hong Kong riuniti i Governatori Lions di tutto il mondo.

HONG KONG – Il Governatore del Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani, socio del Lions Club Campobasso, è a Hong Kong per partecipare al 108° Congresso Internazionale Lions, i cui lavori hanno preso ufficialmente il via oggi.

L’appuntamento internazionale rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa Lions e riunisce delegazioni, Officer e Governatori provenienti da tutto il mondo, in un grande incontro all’insegna del servizio, dell’amicizia e della fratellanza universale.

Nel corso del Congresso, il 6 luglio 2026, si svolgerà il rituale passaggio delle cariche tra i Governatori di tutto il mondo. Per il Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani concluderà ufficialmente il proprio mandato passando il Governatorato al DGE Marco Droghini, socio del Lions Club Pergola Valcesano.

Un passaggio particolarmente significativo, che segna la conclusione di un anno intenso per il Distretto 108 A e l’avvio di una nuova fase nel segno della continuità del servizio lionistico.

«Un momento eccezionale di fratellanza universale tra gli amici Lions, radicati nel servizio in tutto il mondo – dichiara Stefano Maggiani –. Termino con emozione il mio mandato con il Presidente Internazionale A.P. Singh, dell’India, nel segno del motto “We Serve – Guidare per Servire. Servire per Guidare”, e passo il Governatorato al nostro Marco Droghini, che opererà con il Presidente Internazionale Mark Lyon, degli Stati Uniti d’America, nel segno di “We Serve – Radicati nel Servizio”.

È stato un anno importante per il nostro Distretto Lions 108 A, che ha visto realizzare un significativo lavoro di servizio e, al tempo stesso, una crescita associativa che ha interessato anche il nostro Molise. Con piacere e con orgoglio ho portato la città di Campobasso e il Lions Club Campobasso, attraverso il mio guidoncino, in tutto il mondo. È stato un anno importante e indimenticabile per il nostro Distretto, grazie ai nostri Officer, ai Presidenti di Club e a tutti i Soci, protagonisti di un percorso fatto di amicizia, servizio ed emozioni».

La partecipazione al Congresso Internazionale di Hong Kong suggella così il mandato di Stefano Maggiani alla guida del Distretto Lions 108 A, al termine di un anno caratterizzato da un’intensa attività di servizio, dalla crescita associativa e dalla valorizzazione del territorio, con una presenza significativa anche del Molise e della città di Campobasso nel più ampio contesto del lionismo internazionale.