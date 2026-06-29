Ginnastica ritmica in festa 2026, bronzo per la Magic Gym Campobasso

Straordinario successo per l’ASD Magic Gym Campobasso ai Campionati Italiani di ginnastica ritmica di Rimini.

Le ginnaste Alessia Pia Filippone, Benedetta Corradino, Carlotta Storto, Eleonora Libertucci ed Eugenia Singarella hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo nel Campionato di Squadra Silver Open, portando il nome del Molise sul podio nazionale.

Il quintetto campobassano ha incantato la giuria fin dalle prime battute. Nella fase di qualificazione, infatti, le ragazze della Magic Gym Campobasso si sono piazzate al primo posto assoluto su ben 65 squadre partecipanti da tutta Italia. Un exploit che ha spalancato le porte della finalissima, riservata alle migliori 20 formazioni.

Nell’atto conclusivo, le ginnaste molisane si sono confermate ai vertici della categoria, centrando un prestigioso terzo posto che vale il bronzo tricolore. Una prestazione maiuscola che premia l’eccellente lavoro di tutto lo staff tecnico della Magic Gym Campobasso, con un plauso particolare all’allenatrice Pia Eleonora Sabella, che ha guidato la squadra con dedizione e competenza lungo tutto l’anno sportivo, portando le atlete a raggiungere questo meritato traguardo.