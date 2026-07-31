D.LGS 152/2006 e L.R. 11/2005 – Procedura di VAS e adozione progetto preliminare schema piano regionale attività estrattive
“D.LGS 152/2006 e L.R. 11/2005 – PROCEDURA DI VAS e ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE DELLO SCHEMA DI PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
La Regione Molise con DGR 212 del 29/06/2026 ha dato avvio alla procedura di VAS e ha adottato lo schema di Piano Regionale delle Attività Estrattive.
L’avviso di avvio delle consultazioni ai sensi dell’art.14 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato pubblicato sul BURM n. 46 del 08/07/2026.
La documentazione e consultabile ai seguenti link:
- Sezione”Attività estrattive”:
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21744;
- Sezione”Ambiente Valutazione ambientale strategica”:
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17819
Gli interessati possono presentare osservazioni entro sessanta gg dalla pubblicazione del sopracitato avviso”