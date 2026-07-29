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Serie C 2026/2027, il Campobasso inserito nel Girone B: sfide di prestigio per i rossoblù

Photo of Redazione Redazione29 Luglio 2026

Il Campobasso conosce le proprie avversarie per la stagione sportiva 2026/2027. La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del prossimo Campionato di Serie C Sky Wifi, inserendo la formazione rossoblù nel Girone B.

Un raggruppamento competitivo e ricco di squadre dalla grande tradizione calcistica, che porterà il Campobasso a confrontarsi con realtà importanti del panorama nazionale. Nel girone dei Lupi figurano, infatti, Atalanta Under 23, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro.

Per i rossoblù si prospetta, dunque, una stagione affascinante, caratterizzata da confronti prestigiosi e trasferte impegnative lungo buona parte del Centro-Nord Italia. Particolarmente attesi gli incontri contro società blasonate come Perugia, Pescara, Livorno, Reggiana e Spezia, oltre alle sfide con avversarie geograficamente più vicine come Pineto, Sambenedettese e Latina.

Il Campobasso ritroverà anche la Torres, formazione sarda ormai stabilmente protagonista della categoria, e affronterà l’Atalanta Under 23, squadra composta da alcuni dei giovani più interessanti del calcio italiano.

Il Girone B si presenta equilibrato e difficile da interpretare, con diverse formazioni ambiziose e piazze dal seguito importante. Il Campobasso sarà chiamato a farsi trovare pronto sin dalle prime giornate, puntando sull’entusiasmo dell’ambiente e sul sostegno del pubblico dello stadio “Antonio Molinari”.

Dopo l’ufficializzazione dei raggruppamenti, cresce ora l’attesa per la pubblicazione del calendario, che definirà il percorso dei rossoblù nella nuova stagione di Serie C. Per il Campobasso sta per iniziare un’altra annata intensa, con l’obiettivo di rappresentare al meglio la città e l’intero Molise nel calcio professionistico.

I tre gironi della Serie C 2026/2027

Girone A

Albinoleffe
Alcione Milano
Arzignano Valchiampo
Carpi
Cittadella
Desenzano
Dolomiti Bellunesi
Folgore Caratese
Giana Erminio
Juventus Next Gen
Lecco
Lumezzane
Novara
Ospitaletto Franciacorta
Pergolettese
Pro Vercelli
Renate
Trento
Treviso
Union Brescia

Girone B

Atalanta Under 23
Campobasso
Forlì
Grosseto
Gubbio
Guidonia Montecelio
Latina
Livorno
Ostiamare
Perugia
Pescara
Pianese
Pineto
Ravenna
Reggiana
Sambenedettese
Spezia
Torres
Vado
Vis Pesaro

Girone C

Altamura
Audace Cerignola
Bari
Barletta
Casarano
Casertana
Catania
Cavese
Cosenza
Crotone
Foggia
Giugliano
Inter Under 23
Monopoli
Picerno
Potenza
Salernitana
Savoia
Scafatese
Sorrento

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