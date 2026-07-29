Serie C 2026/2027, il Campobasso inserito nel Girone B: sfide di prestigio per i rossoblù

Il Campobasso conosce le proprie avversarie per la stagione sportiva 2026/2027. La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del prossimo Campionato di Serie C Sky Wifi, inserendo la formazione rossoblù nel Girone B.

Un raggruppamento competitivo e ricco di squadre dalla grande tradizione calcistica, che porterà il Campobasso a confrontarsi con realtà importanti del panorama nazionale. Nel girone dei Lupi figurano, infatti, Atalanta Under 23, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro.

Per i rossoblù si prospetta, dunque, una stagione affascinante, caratterizzata da confronti prestigiosi e trasferte impegnative lungo buona parte del Centro-Nord Italia. Particolarmente attesi gli incontri contro società blasonate come Perugia, Pescara, Livorno, Reggiana e Spezia, oltre alle sfide con avversarie geograficamente più vicine come Pineto, Sambenedettese e Latina.

Il Campobasso ritroverà anche la Torres, formazione sarda ormai stabilmente protagonista della categoria, e affronterà l’Atalanta Under 23, squadra composta da alcuni dei giovani più interessanti del calcio italiano.

Il Girone B si presenta equilibrato e difficile da interpretare, con diverse formazioni ambiziose e piazze dal seguito importante. Il Campobasso sarà chiamato a farsi trovare pronto sin dalle prime giornate, puntando sull’entusiasmo dell’ambiente e sul sostegno del pubblico dello stadio “Antonio Molinari”.

Dopo l’ufficializzazione dei raggruppamenti, cresce ora l’attesa per la pubblicazione del calendario, che definirà il percorso dei rossoblù nella nuova stagione di Serie C. Per il Campobasso sta per iniziare un’altra annata intensa, con l’obiettivo di rappresentare al meglio la città e l’intero Molise nel calcio professionistico.