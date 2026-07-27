Lutto a Longano, il sindaco Cristian Sellecchia scompare a 51 anni. Il cordoglio del governatore Francesco Roberti

Si è spento, a soli 51 anni, al Policlinico ‘Gemelli di Roma’, nel pomeriggio di domenica 26 luglio 2026, il sindaco di Longano, Cristian Sellecchia.

L’avvocato aveva scoperto di recente di essere affetto da un male subdolo, che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e due figli.

Immediato il cordoglio del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti: “La scomparsa di Cristian Sellecchia lascia un vuoto profondo nella comunità di Longano e nell’intero Molise.

Con Cristian se ne va un amico, una persona con la quale ho condiviso un lungo percorso di confronto e collaborazione, iniziato quando entrambi eravamo sindaci e amministratori comunali. Da allora è sempre rimasto un rapporto sincero, fondato sulla stima reciproca, sul rispetto e sulla comune passione per il servizio alle nostre comunità.

Ho appreso con grande dolore la notizia della sua prematura scomparsa. Cristian era un amministratore appassionato, un professionista stimato e una persona che ha dedicato con serietà, competenza e spirito di servizio il proprio impegno alla crescita della sua comunità.

In questo momento di immenso dolore desidero esprimere, a nome dell’intera Regione Molise e mio personale, la più sentita vicinanza alla moglie, ai figli, ai familiari, all’Amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Longano, che perdono un Sindaco profondamente legato al proprio territorio.

Il suo esempio di dedizione alle istituzioni e il suo amore per Longano resteranno un patrimonio prezioso per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui il percorso amministrativo.

Alla sua famiglia giungano le nostre più sincere e affettuose condoglianze”.

“Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e ai cittadini di Longano per l’improvvisa scomparsa del sindaco Cristian Sellecchia. Lo dichiarano il presidente di ANCI Molise e tutta la comunità dei sindaci della Regione – scrive, in una nota, l’ANCI Molise – Un amministratore di grandi qualità umane e professionali, ha sempre vissuto la sua attività politico-

amministrativa a servizio dei cittadini, avendo come faro nell’agire il bene della comunità; ha guidato la comunità di Longano con saggezza, passione e altissimo senso del dovere, amministrando con impegno e abnegazione e avendo a cuore iniziative culturali, artistiche e di promozione del territorio.

La sua passione amministrativa e la dedizione al servizio della comunità resterà patrimonio nella memoria della comunità dei sindaci.