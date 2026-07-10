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Sanità, LEA. Il governatore Roberti: “Il Molise continua nel percorso di miglioramento. A testimoniarlo i dati in tutte le macroaree”

Photo of Redazione Redazione10 Luglio 2026

Il Molise per la prima volta raggiunge la soglia di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in tutte e tre le macroaree valutate dal Ministero della Salute. È quanto emerge dal monitoraggio degli indicatori CORE del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), relativo all’anno 2024, il cui percorso valutativo è stato concluso dal Comitato permanente per la verifica dei LEA il 14 maggio 2026.

Nel dettaglio, la Regione Molise consegue 70 punti nell’area della prevenzione, 62 punti nell’assistenza distrettuale e 60 punti nell’assistenza ospedaliera, raggiungendo in ciascuna delle tre macroaree la soglia di garanzia prevista dal Nuovo Sistema di Garanzia. Particolarmente significativo è il risultato ottenuto nell’area della prevenzione, che raggiunge 70 punti e supera la soglia prevista dal sistema di valutazione ministeriale.

“Il monitoraggio del Ministero della Salute restituisce un risultato significativo per il Molise e conferma indicatori incoraggianti sull’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, dichiara il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

“Accogliamo questo dato con soddisfazione, ma soprattutto con senso di responsabilità. È un riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente da medici, infermieri, operatori sanitari, dalla direzione aziendale dell’ASReM e da tutti i professionisti che, con competenza e dedizione, garantiscono ogni giorno il diritto alla salute dei molisani. A loro desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento”.

Per il Presidente, il monitoraggio rappresenta uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione sul percorso di riorganizzazione avviato ad inizio mandato.

“Raggiungere la soglia di garanzia in tutte le macroaree è un risultato positivo, ma non un punto di arrivo. I cittadini ci chiedono una sanità sempre più efficiente, tempi di risposta più rapidi e servizi sempre più vicini alle esigenze dei territori. È su questi obiettivi che continueremo a lavorare, investendo nel rafforzamento della medicina territoriale, della rete ospedaliera, nel reclutamento del personale, nell’innovazione tecnologica e nel miglioramento dell’organizzazione dei servizi”.

Roberti sottolinea come i risultati nella sanità siano il frutto di un impegno costante.

“Ogni passo avanti nasce dalla programmazione, dalla collaborazione tra istituzioni e dal lavoro quotidiano dei professionisti della sanità. Questo monitoraggio ci incoraggia a proseguire con determinazione, nella consapevolezza che ogni miglioramento deve tradursi in servizi sempre più efficaci e in risposte concrete per i cittadini”.

Il Presidente conclude ribadendo l’impegno della Regione Molise: “Continueremo a lavorare con serietà, responsabilità e concretezza, perché il nostro obiettivo è offrire ai molisani una sanità sempre più moderna, efficiente e vicina alle persone. Il risultato più importante non è quello riportato in un monitoraggio, ma quello che ogni cittadino percepisce quando si rivolge al nostro sistema sanitario. È su quella fiducia che continueremo a misurare il nostro impegno”.

Il Report online per la consultazione:
https://storagehub.homnya.net/cmsimage/2026/07/sintesi_core_nsg_2024-per-ug.pdf

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