Cultura

A Campobasso l’evento “Eccellenze al Timone 2026”

L’iniziativa è promossa attivamente dalla Consigliera di parità della Provincia di Campobasso, Giuditta Lembo, e dalla Provincia di Campobasso, guidata dal Presidente Giuseppe Puchetti, in stretta sinergia con l'ufficio Europe Direct

Photo of Redazione Redazione10 Luglio 2026

 Venerdì 10 luglio 2026, alle ore 20, i riflettori si accenderanno sul palco del Blue Note di Campobasso per la quinta edizione di “Eccellenze al Timone 2026”. L’appuntamento, ormai consacrato come il più importante e atteso evento dell’anno nella regione Molise, celebra il talento, l’impegno e il successo.

L’iniziativa è promossa attivamente dalla Consigliera di parità della Provincia di Campobasso, Giuditta Lembo, e dalla Provincia di Campobasso, guidata dal Presidente Giuseppe Puchetti, in stretta sinergia con l’ufficio Europe Direct. La manifestazione vanta inoltre il prestigioso patrocinio degli “Stati generali delle donne”.

Durante la serata verranno consegnati gli esclusivi riconoscimenti a professionalità provenienti da vari settori strategici che si sono particolarmente distinte per il loro operato. In linea con la tradizione del premio, che già nelle passate edizioni ha varcato i confini locali e nazionali, i riconoscimenti saranno assegnati sia a eccellenze del territorio molisano, sia a illustri personalità provenienti da fuori regione, diventate punti di riferimento e modelli di leadership.

Giunto alla sua quinta edizione, il premio si conferma un osservatorio privilegiato sul merito. L’evento dimostra come la sinergia tra istituzioni e territorio possa valorizzare le competenze e promuovere attivamente la parità di genere e l’inclusione in ogni ambito lavorativo e sociale.

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