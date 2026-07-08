Cronaca

Esplode il bancomat nella notte a Campomarino: banditi in fuga con il denaro

Photo of Redazione Redazione8 Luglio 2026

Ancora un assalto a uno sportello bancomat nel Basso Molise. Nella notte, intorno alle 3, ignoti hanno preso di mira l’Atm della filiale Bdm di Campomarino, facendolo esplodere con due forti deflagrazioni che hanno scosso il centro abitato.

Il rumore delle esplosioni ha svegliato numerosi residenti e i turisti presenti nella zona, creando momenti di paura e apprensione. Dopo aver provocato il cedimento dello sportello automatico, i malviventi sono riusciti a prelevare il denaro custodito all’interno e si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Termoli e della Stazione di Campomarino, che hanno delimitato l’area e avviato tutti gli accertamenti necessari. Presenti anche gli artificieri dell’Arma, impegnati nelle verifiche per escludere la presenza di altri ordigni o situazioni di pericolo.

Durante le operazioni sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118, presente in via precauzionale per garantire assistenza nelle fasi di messa in sicurezza della zona.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’attacco, individuare la tecnica utilizzata dai responsabili e quantificare il bottino portato via. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo ogni elemento utile per risalire agli autori del colpo.

L’episodio riaccende l‘attenzione sul fenomeno degli assalti agli sportelli automatici nel Basso Molise, una pratica che continua a preoccupare cittadini e operatori economici.

A rendere ancora più delicata la situazione è la condizione di Campomarino Lido, dove ormai da qualche anno è priva di un servizio essenziale dopo che lo sportello bancomat era stato fatto saltare in aria proprio a seguito di un simile episodio. Con l’ultimo assalto, avvenuto in paese, il rischio è che, soprattutto durante la stagione estiva, residenti e migliaia di turisti possano ritrovarsi senza un punto di prelievo disponibile, con inevitabili disagi per chi frequenta la località balneare.

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