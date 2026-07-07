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Isernia, il centrosinistra vince le elezioni provinciali: “Ora insieme guardiamo al futuro”

Photo of Redazione Redazione7 Luglio 2026

 Il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia conferma e rafforza la fiducia dei territori nel progetto del centrosinistra. È questo ciò che emerge dalla conferenza stampa tenutasi in via Berta, alla presenza del presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, del segretario regionale del Partito Democratico, Ovidio Bontempo, del segretario provinciale dem Marco Amendola, del segretario regionale del Partito Socialista, Marcello Miniscalco, del sindaco di Isernia, Piero Castrataro, e degli eletti della lista “Insieme per la Provincia”.

“L’esito del voto ci dà grande forza – ha commentato SaiaSiamo pronti ad amministrare con attenzione ai bisogni di ogni territorio. Voglio rivolgere un sincero augurio di buon lavoro ai neoeletti e ringraziare tutti i consiglieri con cui ho lavorato in questi anni per l’impegno profuso al servizio delle comunità”.

Nel corso dell’incontro, è stato evidenziato il netto avanzamento del centrosinistra all’interno del Consiglio provinciale: la coalizione passa infatti da 4 a 6 seggi, consolidando la propria presenza in tutte le fasce di suddivisione dei Comuni.

Particolare soddisfazione è stata espressa anche per il significativo risultato raggiunto sul fronte della rappresentanza di genere. La lista “Insieme per la Provincia” ha infatti eletto una formazione perfettamente paritaria, con 3 donne e 3 uomini.

Il centrosinistra guarda ora ai prossimi appuntamenti elettorali con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio, continuando a costruire un rapporto diretto con i cittadini e dando risposte concrete alle esigenze delle comunità.

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