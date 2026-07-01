Pallacanestro, la Magnolia completa il roster con Kate Vilka. Opening Day a Campobasso, manca solo l’ufficialità. Attesa per il sorteggio europeo

DARIO SALVATORELLI

Ora è ufficiale: è Kate Vilka la sostituta di Anna Makurat nel roster della Magnolia Campobasso. Ala piccola di 184 centimetri per 75kg, Vilka ha caratteristiche fisiche che le conferiscono una struttura particolarmente solida e adatta al suo ruolo. La nuova giocatrice della squadra del capoluogo molisano ha 30 anni (nata il 14 aprile 1996 a Riga) e gioca nella nazionale del suo Paese.

Nel corso della sua carriera, ha giocato prima in EuroCup nella stagione 2017-18 e poi, per i successivi due anni, in Eurolega, tutte e tre le stagioni disputate con il TTT Riga. Nel 2020-21 si è trasferita in Belgio, al Castors Braine, disputando di nuovo l’EuroCup per poi tornare in Eurolega, nell’annata successiva, sempre nella squadra della sua città natale.

Ma la stagione che spicca nel suo curriculum è quella del 2023-24, quando Vilka ha giocato per lo Charnay Basket Bourgogne Sud nel campionato francese, uno dei campionati più “tosti” del basket femminile europeo. Non ha disputato alcuna competizione europea ma ha giocato insieme a fenomeni come Shakayla Thomas, Kayana Taylor e Kankou Coulibaly (giusto per citarne alcune), classificandosi al quinto posto in regular season e conquistando una storica prima qualificazione in EuroCup dopo aver dato filo da torcere alle big di Francia e aver chiuso la corsa scudetto ai quarti di finale playoff.

Infine, per quello che concerne il più immediato “pre-Magnolia”, Vilka approda al Neptunas-Amberton, società lituana con la quale ha giocato negli ultimi due anni disputando ancora l’EuroCup. Nella stagione 2024-25 la sua squadra fu eliminata ai sedicesimi di finale da Montpellier dopo averla “beccata” anche nel girone eliminatorio, curiosamente lo stesso destino che ha avuto quell’anno la Magnolia con Girona; nella scorsa stagione, invece, è stata eliminata in regular season da Salamanca e dal Panathinaikos (le due di quel raggruppamento che hanno avuto accesso ai sedicesimi di finale).

Nella seconda competizione europea è sempre stata intorno alla doppia cifra, con un massimo di 11 punti con il Castors Braine. In Nazionale, invece, ha avuto una media di 11.7 punti in sei partite nel primo turno di qualificazione ad Eurobasket 2027; sarà avversaria dell’Italia nel secondo turno. A coach Sabatelli, oltre al suo discreto apporto in termini di punti segnati, darà anche difesa, prestanza fisica e consistenza a rimbalzo, fondamentale nel quale potrà dare una buona mano alle lunghe.

Ultima “chicca”: alla Magnolia, Vilka troverà Laura Meldere, sua compagna di nazionale; con la differenza che in campionato Meldere gioca da italiana “formata” (ha fatto le giovanili nel nostro Paese), mentre lo status di Vilka sarà quello di comunitaria.

Ma l’arrivo di Vilka non è l’unica novità per il basket di vertice campobassano. Infatti, è confermato: l’Opening Day si terrà a Campobasso il 3 e il 4 ottobre, con le sei partite della prima giornata del nuovo campionato che verranno “divise a metà” fra le due date. La notizia è ormai di dominio pubblico anche se si attende ancora l’ufficialità da parte della Lega Basket Femminile.

Per concludere, tornando un attimo alle competizioni europee, nei prossimi giorni ci sarà il consueto sorteggio della FIBA per decidere le sorti di tutte le squadre che vi faranno parte. La Magnolia l’anno scorso è stata molto fortunata dopo aver “beccato” Zagabria e Castors Braine nel suo raggruppamento. L’appuntamento è per il 16 luglio alle 11.00, quando la FIBA ci mostrerà il sorteggio in diretta sul suo canale YouTube.