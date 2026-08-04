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Capracotta, Elly Schlein torna in Molise: riflettori sul futuro delle aree interne

Photo of Redazione Redazione4 Agosto 2026

Martedì 4 agosto alle ore 19 a Capracotta in piazza Stanislao Falconi, la Segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein tornerà in Molise per un incontro dal titolo: “Aree interne e montane: il diritto al futuro nei nostri territori”, un tema “sensibile” che riguarda tutta la nostra regione e che diviene “vitale” in questo momento storico caratterizzato da rischi concreti di gravi “tagli” ai servizi essenziali per i cittadini e conseguente arretramento, irreversibile, sui diritti costituzionalmente garantiti, come la sanità, il lavoro e l’istruzione.

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