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Arte di strada, musica e meraviglia: torna il CasteldelGiudiceBuskers Festival

Photo of Redazione Redazione4 Agosto 2026

L’attesa è quasi finita. Domenica 16 agosto 2026, a partire dalle ore 17.00, Castel del Giudice (IS) ospiterà l’undicesima edizione del CasteldelGiudice Buskers Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate molisana e tra le più importanti rassegne dedicate all’arte di strada del Centro-Sud Italia.

Per un’intera giornata il borgo si trasformerà in un suggestivo teatro a cielo aperto: il corso principale, Piazza Marconi e la piazza panoramica di Borgotufi saranno animati da artisti provenienti dall’Italia e dall’Argentina, pronti a sorprendere il pubblico con spettacoli di equilibrismo, contorsionismo, giocoleria, danze di fuoco, bolle di sapone, circo contemporaneo e performance itineranti capaci di coinvolgere grandi e piccoli.

L’edizione 2026 riserva inoltre uno spazio speciale alla musica dal vivo, con concerti che spaziano dalle coinvolgenti sonorità balcaniche al rock indipendente, creando un’atmosfera festosa e multiculturale che accompagnerà il pubblico fino a sera.

Il programma è pensato per emozionare tutte le generazioni: famiglie con bambini, giovani, appassionati di spettacolo dal vivo e visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva tra arte, creatività e divertimento. Ad arricchire la manifestazione ci sarà anche un’ampia area street food, dove sarà possibile gustare le eccellenze del territorio, dagli arrosticini ai panini gourmet, dai piatti al tartufo alle crêpes, fino allo zucchero filato e a numerose altre specialità.

L’ingresso è libero e gratuito.

Il CasteldelGiudice Buskers Festival rappresenta anche un’anticipazione della Festa della Mela, giunta alla sua 9ª edizione esperienziale, in programma il 10 e 11 ottobre 2026. Due giornate dedicate ai migliori produttori di specialità naturali e biologiche di Molise e Abruzzo, con degustazioni, visite guidate, escursioni nella natura, laboratori, musica, raccolta delle mele e spettacoli di artisti di strada.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Castel del Giudice e dalla Pro Loco di Castel del Giudice, con la direzione artistica di Gigi Russo di InStrada Srl, e rientra nel programma culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino”, finanziato nell’ambito del Bando Borghi PNRR – M1C3 Intervento 2.1 – Next Generation EU.

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