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Regione Molise, i termini del bando “Turismo è Cultura” prorogati fino al 7 agosto 2026

Photo of Redazione Redazione28 Luglio 2026

La Regione Molise ha disposto la proroga al 7 agosto dei termini per la presentazione delle domande relative al bando “Turismo è Cultura”, la misura finalizzata a sostenere iniziative in grado di promuovere il patrimonio culturale e turistico regionale attraverso eventi, manifestazioni e progetti di valorizzazione del territorio.

La proroga consentirà ai soggetti interessati di completare la predisposizione delle proposte progettuali e di partecipare alla misura con iniziative sempre più strutturate e rispondenti agli obiettivi del bando.

“Abbiamo scelto di concedere una proroga perché riteniamo fondamentale garantire la più ampia partecipazione possibile e mettere tutti i potenziali beneficiari nelle condizioni di presentare progetti di qualità”, dichiara il consigliere regionale delegato a Turismo e Cultura, Fabio Cofelice.

“Il nostro intento non è semplicemente finanziare eventi, ma sostenere iniziative capaci di lasciare un segno, valorizzando le peculiarità dei territori e contribuendo a costruire un’offerta turistica sempre più attrattiva e competitiva”.

“Turismo e cultura sono due settori che devono procedere insieme: promuovere il nostro patrimonio storico, artistico, ambientale e le tradizioni locali significa creare nuove opportunità di sviluppo, generare economia per le imprese, dare visibilità ai nostri borghi e rafforzare l’identità delle comunità. È una visione che punta a una crescita duratura del territorio”.

Il consigliere regionale evidenzia inoltre il valore della programmazione condivisa e della collaborazione con gli enti locali e il mondo dell’associazionismo.

“Confidiamo nella capacità del territorio di rispondere con progettualità innovative e di qualità. Vogliamo costruire un calendario di iniziative che coinvolga l’intero Molise, favorisca la destagionalizzazione dei flussi turistici e offra ai visitatori esperienze autentiche. Il patrimonio culturale è una delle nostre risorse più preziose e abbiamo il dovere di trasformarlo in un motore di sviluppo, occupazione e promozione della nostra regione”.

La proroga al 7 agosto conferma la volontà della Regione Molise di favorire la massima partecipazione al bando, offrendo agli operatori il tempo necessario per elaborare proposte efficaci e pienamente coerenti con le finalità della misura.

Il bando “Turismo è Cultura” si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Molise, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistica regionale, sostenere il sistema culturale e promuovere uno sviluppo diffuso e sostenibile dei territori.

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