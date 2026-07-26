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Pallacanestro, rumors: l’Ennebici Campobasso prepara il ritorno della prima squadra maschile in DR2

Photo of Redazione Redazione26 Luglio 2026

DARIO SALVATORELLI

Dopo due stagioni senza una prima squadra di basket maschile in città, finalmente da questo punto di vista qualcosa si sta muovendo nell’universo della pallacanestro campobassana: negli ultimi due anni, la società Magnolia Campobasso – che nel basket maschile si chiama Ennebici Campobasso o Cestistica Campobasso (anche se dal punto di vista burocratico le cose sono un po’ più complicate della semplice assunzione di un altro nome) – ha giustamente dato molta importanza al basket femminile, fiore all’occhiello dell’intero movimento molisano, a scapito del settore maschile, che da qualche anno a questa parte esisteva soltanto a livello di campionati giovanili.

Finalmente, però, l’attesa è finita: fonti attendibili dicono che la stagione 2026/27 – quella che sta per cominciare – sarà “l’anno zero” di un progetto ambizioso, il cui obiettivo è quello di riportare in tre anni la pallacanestro maschile cittadina a buon livello: è in rampa di lancio, infatti, una squadra senior maschile che sarà iscritta al prossimo campionato di Divisione Regionale 2 con la denominazione di  Ennebici Campobasso. Non c’è ancora nulla di certo, ma i rumors dicono che tale iniziativa dovrebbe “resistere” nel tempo, con l’obiettivo – come si diceva – di riempire di nuovo il Palavazzieri durante tutti i “sabati” delle partite casalinghe della squadra, come succedeva per la Magnolia ai tempi della serie A2 femminile.

Il roster di questa squadra è in fase di definizione, sarà composto da ragazzi giovani – quelli che in questi ultimi anni hanno fatto parte delle varie formazioni giovanili maschili delle quali si parlava all’inizio – e da “vecchietti” pronti a dare solidità ed esperienza alla squadra, formando un mix fra due generazioni diverse che la società pensa possa essere decisivo per fare un campionato di alta classifica nella prima categoria regionale. I nomi non sono ancora certi, ma se tutto funzionerà correttamente allora siamo pronti ad una stagione in cui i tifosi potranno divertirsi di sabato al Palavazzieri allo stesso modo in cui lo fanno di domenica a La Molisana Arena.

La DR2 si aggiungerà a tutti i campionati giovanili cui la società ha già partecipato negli anni scorsi. In particolare, verranno iscritte squadre ai tornei Under 17 Eccellenza (con il nome di Ennebici Campobasso), Under 15, 14 e 13 regionali (con il nome di Cestistica Campobasso), con ragazzi pronti a consolidare la loro esperienza (i più grandi) e ad imparare (i più giovani).

Il tutto, naturalmente, in stretta sinergia con la parte femminile del progetto Magnolia, che – avendo raggiunto ormai da qualche anno un livello europeo, con la disputa dell’EuroCup Women – dovrà essere prioritario, con le partite delle due “costole” della società che non dovranno sovrapporsi: si cercherà – infatti – di giocare le gare dell’Under 17 di Eccellenza in giorni in cui la prima squadra femminile non sarà impegnata nella coppa europea, proprio per permettere ai tifosi di seguire e sostenere sia l’una sia l’altra parte del progetto.

Per quanto riguarda la trasmissione in diretta delle partite del torneo Under 17 d’Eccellenza, che da regolamento dovrebbero essere obbligatorie, sono in corso trattative fra le società e la Federazione, perché non tutti i sodalizi sarebbero in grado di assolvere all’obbligo della diretta. In linea di massima – usiamo la forma dubitativa proprio in attesa di conoscere l’esito di tali trattative – alcune partite dovrebbero essere trasmesse sul canale youtube “New-MolisebasketTV”, altre potrebbero essere trasmesse sui canali youtube delle società che seguiranno la propria squadra in trasferta. Ma, come dicevamo, parlarne ora è prematuro.

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