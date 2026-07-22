News dal Molise
Un gesto concreto per le vittime del terremoto, nasce il Comitato “Pro Venezuela”
L'iniziativa, promossa a Santa Croce di Magliano, punta a coinvolgere amministrazioni, associazioni, parrocchie ed esercenti per raccogliere fondi (tramite contenitori presenti presso le attività commerciali) a favore della popolazione sudamericana colpita dal sisma. Previsto un evento ad agosto
Il catastrofico evento che ha colpito il Venezuela il 24 giugno 2026 ha riaperto vecchie ferite nella memoria cittadina di Santa Croce di Magliano. Memoria di cosa possa significare essere colpiti da un accadimento così drammatico, per tale ragione abbiamo pensato di costituire un comitato cittadino, collegato con la Caritas diocesana Termoli-Larino, che possa essere promotore per una raccolta fondi da donare alle popolazioni colpite dal disastro.
Il comitato si pone come obiettivo quello di coinvolgere tutti gli enti dell’area del cratere – amministrazioni, associazioni, parrocchie ed esercizi commerciali – per realizzare un unico, grande evento di raccolta fondi che, tramite il canale diretto della Caritas diocesana, verranno devoluti alla popolazione venezuelana.
L’attività di raccolta sarà così proposta: verranno realizzati dei contenitori, i quali presenteranno la dicitura “Pro Venezuela”, che verranno consegnati ai commercianti che vorranno aderire
all’iniziativa. Detti contenitori saranno a disposizione degli esercenti fino alla data dell’evento “Pro Venezuela”, che verrà organizzato ad agosto a Santa Croce di Magliano e durante il quale verranno coinvolte tutte le associazioni presenti sul territorio cittadino.
all’iniziativa. Detti contenitori saranno a disposizione degli esercenti fino alla data dell’evento “Pro Venezuela”, che verrà organizzato ad agosto a Santa Croce di Magliano e durante il quale verranno coinvolte tutte le associazioni presenti sul territorio cittadino.
La data dell’evento verrà stabilità nei prossimi giorni, in considerazione delle altre date già
depositate presso il comune relative all’estate santacrocese.
depositate presso il comune relative all’estate santacrocese.
“Chi dona il suo tempo e le sue energie per gli altri compie l’opera più nobile.” – Winston Churchill