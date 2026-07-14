Un successo l’ottava edizione del moto-incontro Lady Biker Molise & Friends – Officina 921 CB

È stata una due giorni travolgente! Un successo straordinario per l’8° moto-incontro Lady Biker Molise & Friends.

Musica e spettacolo nella serata evento di sabato che ha animato l’Officina 921 con il DJ set di Francesco Cerone, con l’esibizione della Happy Pole ed uno strepitoso concerto dei The Cavern che ha regalato due ore di rock bello ai tanti motociclisti, ma non solo, arrivati anche dalle regioni limitrofe. E domenica centinaia di amici bikers si sono riversati in strada per il consueto moto-giro alla scoperta dei suggestivi scorci della nostra piccola ma accogliente terra. Un fiume di motociclisti che ha sancito un successo andato oltre le aspettative. Centinaia di motociclette in strada a sancire la piena riuscita della manifestazione allestita dalle donne in moto ed i friends, un evento unico nel suo genere per tutti gli appassionati delle due ruote, maschi e femmine.

Con il supporto di tanti sponsor, ‘Lady & Friends’ ha dato vita ad una manifestazione straordinaria, trascorsa all’insegna del divertimento, nel rispetto delle regole.

I partecipanti si sono ritrovati ad Officina 921 e dopo la colazione di benvenuto, lo staff ha aspettato che giungessero anche gli amici da fuori regione per dare il via alla carovana che ha animato il percorso di colori e del rombo dei motori. I bikers sono arrivati, oltre che dal Molise, da Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Puglia. Alle 11:00 è partito il giro turistico alla scoperta degli scorci suggestivi del paesaggio molisano; il gruppo è arrivato in Piazza a Oratino dove un paese in festa ha accolto l’arrivo delle moto, con il Sindaco che ha portato il suo saluto e l’Associazione Sapori del Borgo che ha offerto un aperitivo a base di prodotti tipici locali. Dopo la sosta, i motociclisti sono ripartiti alla volta Campobasso per raggiungere l’Officina 921 per il pranzo.

Hanno concluso la giornata le premiazioni delle donne alla guida e dei gruppi partecipanti e l’assegnazione dei tanti premi offerti dai vari sponsor che hanno sostenuto l’evento.

“Il successo dell’evento, riconosciuto in maniera unanime dai partecipanti, è il frutto di giorni di lavoro, è la conferma che la serietà, la programmazione, la tenacia, restano valori grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi traguardo – ha detto il Presidente Maja Cholewinska – Siamo orgogliosi dell’ottimo risultato raggiunto che rende giustizia all’impegno profuso dai componenti del Direttivo e dai collaboratori dello staff organizzativo e che ci sprona a continuare con l’impegno e la passione di sempre”.