News dal Molise

Un successo l’ottava edizione del moto-incontro Lady Biker Molise & Friends – Officina 921 CB

Photo of Redazione Redazione14 Luglio 2026

È stata una due giorni travolgente! Un successo straordinario per l’8° moto-incontro Lady Biker Molise & Friends.

Musica e spettacolo nella serata evento di sabato che ha animato l’Officina 921 con il DJ set di Francesco Cerone, con l’esibizione della Happy Pole ed uno strepitoso concerto dei The Cavern che ha regalato due ore di rock bello ai tanti motociclisti, ma non solo, arrivati anche dalle regioni limitrofe. E domenica centinaia di amici bikers si sono riversati in strada per il consueto moto-giro alla scoperta dei suggestivi scorci della nostra piccola ma accogliente terra. Un fiume di motociclisti che ha sancito un successo andato oltre le aspettative. Centinaia di motociclette in strada a sancire la piena riuscita della manifestazione allestita dalle donne in moto ed i friends, un evento unico nel suo genere per tutti gli appassionati delle due ruote, maschi e femmine.

Con il supporto di tanti sponsor, ‘Lady & Friends’ ha dato vita ad una manifestazione straordinaria, trascorsa all’insegna del divertimento, nel rispetto delle regole.

I partecipanti si sono ritrovati ad Officina 921 e dopo la colazione di benvenuto, lo staff ha aspettato che giungessero anche gli amici da fuori regione per dare il via alla carovana che ha animato il percorso di colori e del rombo dei motori. I bikers sono arrivati, oltre che dal Molise, da Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Puglia. Alle 11:00 è partito il giro turistico alla scoperta degli scorci suggestivi del paesaggio molisano; il gruppo è arrivato in Piazza a Oratino dove un paese in festa ha accolto l’arrivo delle moto, con il Sindaco che ha portato il suo saluto e l’Associazione Sapori del Borgo che ha offerto un aperitivo a base di prodotti tipici locali. Dopo la sosta, i motociclisti sono ripartiti alla volta Campobasso per raggiungere l’Officina 921 per il pranzo.

 Hanno concluso la giornata le premiazioni delle donne alla guida e dei gruppi partecipanti e l’assegnazione dei tanti premi offerti dai vari sponsor che hanno sostenuto l’evento.

“Il successo dell’evento, riconosciuto in maniera unanime dai partecipanti, è il frutto di giorni di lavoro, è la conferma che la serietà, la programmazione, la tenacia, restano valori grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi traguardo – ha detto il Presidente Maja CholewinskaSiamo orgogliosi dell’ottimo risultato raggiunto che rende giustizia all’impegno profuso dai componenti del Direttivo e dai collaboratori dello staff organizzativo e che ci sprona a continuare con l’impegno e la passione di sempre”.  

Photo of Redazione Redazione14 Luglio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Sesto Campano si anima con l’Estate Sestolese 2026: eventi e tradizioni protagonisti fino a settembre

14 Luglio 2026

Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso conferma la guardia lussemburghese Anne Simon

14 Luglio 2026

Dancing Art Molise brilla in Europa e domina ai Campionati Italiani: sei titoli tricolori e argento in Coppa del Mondo

13 Luglio 2026

Tumori cerebrali, al Neuromed la termoablazione laser integrata con il monitoraggio anatomo-funzionale

13 Luglio 2026

Il Leo Club Campobasso dona duemila euro all’A.G.B.E. a sostegno dell’Oncologia Pediatrica

13 Luglio 2026

In Vespa a Civita di Bojano: sabato 18 luglio 2026 un serpentone colorato invaderà il borgo medievale

12 Luglio 2026

Serie C, Salvatore Di Stefano è il nuovo Segretario Generale del Campobasso

9 Luglio 2026

Servizio idrico, da Governo Meloni oltre 160 milioni per interventi strategici in Molise

8 Luglio 2026

La Molisana Magnolia, Que Morrison determinata ad infiammare l’arena

7 Luglio 2026

Basket, la Molisana Magnolia: anche il team rossoblù tra i 69 registrati in Europa

7 Luglio 2026

Isernia, il centrosinistra vince le elezioni provinciali: “Ora insieme guardiamo al futuro”

7 Luglio 2026

‘Sicuri Insieme’: a Oratino la sicurezza diventa un progetto di comunità e partecipazione attiva

6 Luglio 2026

Il governatore del Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani, a Hong Kong per il 108° Congresso Internazionale Lions

6 Luglio 2026

Salute mentale, a Campobasso un progetto che porta i pazienti a dialogare con le istituzioni

2 Luglio 2026

Campobasso, la Scuola Allievi Agenti accoglie due nuovi Commissari

1 Luglio 2026

Pallacanestro, la Magnolia completa il roster con Kate Vilka. Opening Day a Campobasso, manca solo l’ufficialità. Attesa per il sorteggio europeo

1 Luglio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa