Basket, la Molisana Magnolia: anche il team rossoblù tra i 69 registrati in Europa

C’è anche La Molisana Magnolia Campobasso tra le 69 società in rappresentanza di 21 nazioni europee registratesi nelle due massime competizioni continentali gestite da Fiba Europe, ossia Eurolega ed EuroCup.

Così come nelle due stagioni precedenti e, per la quarta volta nella loro storia, i #fioridacciaio saranno allineate al via della seconda competizione continentale e, in virtù del loro terzo posto finale in campionato, partiranno già dalla regular season della kermesse.

DETTAGLI SPECIFICI Complessivamente 45 le società iscritte al torneo con 35 già nella fase a gironi cui si uniranno ben otto club in uscita dalle qualificazioni di Eurolega (che coinvolgeranno dodici squadre, tra cui Venezia, in quattro percorsi con semifinale e finale secca, per definire i quattro team che si aggiungeranno agli altro dodici, compresa Schio, già in regular season) e cinque di quelli che, invece, vinceranno gli incroci per l’accesso alla prima fase del torneo. Tre le formazioni tricolori nel lotto e cioè, oltre ai #fioridacciaio, anche le piemontesi del Derthona e le lombarde del Geas, queste ultime al via negli spareggi andata e ritorno previsti tra fine settembre (il 24) ed inizio ottobre (l’1). Con loro anche le iberiche del Baxi Ferrol e dell’Estepona, le bulgare dello Stara Zagora, le transalpine dello Chartres, le israeliane dell’Elitzur Ramla, le boeme dello Chomutov, le grece del Voulas, le svizzere del Ginevra e le tedesche del Saarlouis.

Tra le formazioni già ai gironi, oltre alle rossoblù e alle giraffe, anche le cipriote del Limassol, le tedesche dell’Alba Berlino, le belghe del Namur, del Castors Braine (già affrontate nella passata stagione delle magnolie), le elvetiche del Friburgo e del Nyon, le bulgare del Montana, le turche del Besiktas, le slovene del Celje, le francesi del Basket Landes, dello Charnes, del Landernau e del Villeneuve d’Ascq, le boeme del Brandys e dell’Ostrava, le iberiche dell’Ensino Lugo (amarcord della prima esperienza continentale per le molisane), dello Jairis e del Salamanca, le finniche dell’Helsinki, le polacche del Grozow e del Wroclaw, le israeliane del Maccabi Ashdod, le slovacche del Ruzomberok, le elleniche dell’Olympiacos, del Panathlitikos e del Panserraikos, le tedesche del Keltern, le lusitane del Benica, le lettoni del Riga, le rumene del Cluj, le serbe del Nis e le croate dello Slavonski Brod.

La regular season vedrà ad ottobre, dalla metà alla fine del mese, le tre gare di andata della poule con all’inizio di novembre il quarto turno, alla fine del mese il quinto e ad inizio dicembre la chiusura del raggruppamento.

Le prime due di ogni girone, unitamente alle migliori quattro terze e alle quattro in uscita dall’Eurolega, saranno impegnate nel percorso del tabellone ad eliminazione diretta che, all’insegna delle gare andata e ritorno, porteranno dai sedicesimi sino alla finale con periodo di gioco dal 7 gennaio sino all’8 aprile.

Giovedì 16 luglio, dalle ore 11, ci sarà la cerimonia dei sorteggi a Monaco di Baviera con la definizione prima del turno di qualificazione all’insegna dell’andata e ritorno e, successivamente, dei dodici gironi di prima fase con le fasce di sorteggio ed inserimento di ogni team decise in prossimità dell’evento in base ai risultati di ogni singolo team nelle ultime tre stagioni continentali, criterio che andrà così a fissare il ranking complessivo.

Per tutti i sostenitori campobassani, ci sarà la possibilità di seguire da remoto il sorteggio per la trasmissione dello stesso in diretta streaming sul canale YouTube della Fiba.