Pallacanestro serie A1, il 19 agosto 2026 l’inizio della preparazione pre-campionato per La Molisana Magnolia Campobasso

Definita con l’ufficializzazione di Emma Giacchetti la base delle dieci rotazioni per la stagione che verrà, in casa La Molisana Magnolia Campobasso è tempo di prime proiezioni verso il prossimo torneo, quello 2026/27, il settimo in A1, il decimo complessivo nella giovane storia del club cestistico in rosa del capoluogo di regione. Un itinerario che non può che essere tracciato dal capo allenatore delle rossoblù Mimmo Sabatelli, che anche nella navigazione in arrivo avrà quale suo assistente lo spagnolo Juan Pernias Escrig.

PROGETTO SALDO Le dieci giocatrici annunciate durante la pausa estiva hanno la caratteristica di una solida base, quella legata a ben sette conferme, con sole tre new entry, concreto segnale delle sostanza e della continuità di un progetto come quello dei #fioridacciaio.

«Era giusto e sacrosanto ripartire – argomenta coach Sabatelli – da un gruppo che, dati alla mano, ha dato vita alle migliori campagne di regular season sia in campionato che in EuroCup, che non possono essere minimamente inficiate da dei percorsi playoff minati con forza dalle problematiche fisiche. Così la scelta di affidarsi al nucleo di quel team è stata pressoché naturale, limando solo taluni aspetti, anche se ripetere una stagione così rilevante non sarà per nulla semplice, tanto più considerando la crescita complessiva del livello e delle qualità dei competitor».

INSERIMENTI FUNZIONALI Una simile base, tra l’altro, consentirà anche di dar vita ad un lavoro più immediato ed efficace in ogni singolo aspetto con l’opportunità anche per le nuove di inserirsi prima.

«Gina (Conti, ndr) l’ho conosciuta già con il gruppo azzurro e sono perfettamente consapevole delle sue qualità, così come lei ha ben chiare le nostre idee cestistiche di base, ed è come se fosse già dentro, ma credo anche che sia Kate (Vilka, ndr) che Liz (Scott, ndr) non avranno alcun tipo di problema nell’integrarsi e nell’amalgamarsi pienamente con il resto del gruppo».

JOLLY TRIESTINO Un organico che, in corso d’opera, potrebbe contare su di un jolly di non poco conto: quella che per tutti in città è semplicemente il ‘capitano’ (o, nella declinazione di genere, la ‘capitana’): ossia l’esterna Stefania Trimboli.

Per la giocatrice triestina la seconda metà di agosto sarà il momento dell’arrivo della primogenita Ginevra. Poi, compatibilmente con il percorso di crescita della piccola e con le proprie sensazioni per un’agonista sempre in allenamento durante la sua gravidanza, ci sarà in corso d’opera il rientro nelle rotazioni rossoblù.

«Stefania sa che tutti l’attendiamo – argomenta il tecnico delle magnolie – e che sarà lei la nostra ciliegina sulla torta. Del resto, quella in arrivo sarà la sua sesta stagione con noi ed il suo valore è a tutti ben chiaro».

RIPARTENZA IL 19 A proposito di sei, sei anche le settimane di lavoro come nella tradizione del tecnico rossoblù con il ritrovo ed il via alla preparazone previsto nella settimana post Ferragosto, esattamente mercoledì 19 agosto.

«Con certezza non ci sarà Sara Madera che sarà in ritiro con l’Italia in vista del Mondiale e poi stiamo aspettando di capire quella che potrebbe essere la situazione del 3×3 anche per i Giochi del Mediterraneo (appuntamento che potrebbe interessare Conti e Miccoli, ndr), aspetti che, ovviamente, andranno ad incrociarsi, a tutti gli effetti, col nostro precampionato».

SCRIMMAGE PIANIFICATI Definito anche il calendario dei test amichevoli. Saranno cinque e tutti nel mese di settembre. L’avvio sarà il 5 settembre a Napoli contro il nuovo team di A2 del presidente Rizzetta (il vertice del club calcistico campobassano, ndr). Poi, una settimana dopo, appuntamento sempre in Campania al PalaZauli sul parquet del Battipaglia. Quindi, il 19 con aspetto logistico ancora da definire l’incrocio con le Panthers Roseto e, una settimana dopo, nel weekend del 25 e 26 settembre l’appuntamento all’Arena per il ritorno del quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’ con al via team di A1 ed A2 del circondario.

«Avere una serie di squadre logisticamente vicine ci dà la possibilità di confrontarci pienamente e di poter arrivare nel miglior modo possibile al via alla stagione di inizio ottobre».

A STELLE E STRISCE Da venerdì e sino al termine del weekend, intanto, la play rossoblù Emma Giacchetti, reduce dagli ultimi Europei Under 20, è a Chicago per il camp ‘basket senza frontiere’, evento curato dalla Wnba, dalla Nba e dalla Fiba.

Con lei, tra i quaranta prospetti teen scelti in tutto il mondo, anche l’ex rossoblù Marta Moscarella, la colombiana attesa nell’Ncaa. Di fatto, nell’arco dell’ultimo biennio, sono ben tre i #fiorellinidacciaio al centro dell’iniziativa dopo la presenza di Blanca Quiñonez nel 2024.

Per Giacchetti e Moscarella tutta una serie di sedute sotto gli occhi di tecnici e scout d’oltreoceano ed anche l’opportunità di godersi l’All Star Game della Wnba.

TANDEM IN UNDER 16 Nel frattempo, altri due elementi del vivaio come Cloe Perini e Thomacia Carrarini sono all’opera tra le sedici convocate con la nazionale under 16 in vista dell’Europeo di categoria programmato in Romania dal prossimo 12 agosto. Altre due rossoblù come Azzurra Giuliani e Virginia Libardo figurano, invece, tra le riserve a casa.

GIOVANI PROSPETTI Tutte situazioni che rendono orgoglioso coach Sabatelli. «Queste giovani atlete che hanno compiuto il loro percorso di crescita da noi e che si stanno mettendo in mostra nei contesti nazionali, nonché quelle convocate dalle selezioni giovanili e che proseguono il loro lavoro nel nostro vivaio. Il tutto, senza dimenticare, quelle che sono uscite dalla cantera ed ora sono nel giro dei team di A1 ed A2. Aspetti che, per noi, sono indubbiamente motivo di profonda soddisfazione. Il settore giovanile è un fulcro della nostra politica societaria ed anche l’aver scelto di aggregare altri sei elementi alla prima squadra per la stagione che verrà sin dalla preparazione è l’ulteriore segnale della volontà di credere con forza sulle giovani coi risultati che, poi, finiscono sotto gli occhi di tutti. Senza dubbio, si sta facendo bene, ma vogliamo sempre migliorare perché non ci accontentiamo e queste sono solo tappe di un viaggio più ampio».

CALENDARIO VENERDÌ Nel frattempo, per il club del capoluogo di regione, un’altra data segnata in rosso sul calendario è quella di venerdì 31 luglio quando, dalle 14, sarà reso noto il calendario della prossima stagione da parte di Federazione italiana pallacanestro e Lega basket femminile.