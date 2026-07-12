Pallacanestro serie A1, rinforzo per la Magnolia Campobasso: arriva l’oriunda americana con origini di Carovilli Gina Conti

Riportando tutto a casa, provando a fare il verso al titolo di un noto album musicale. Al di fuori dell’identità con l’etichetta del disco dei Modena City Ramblers del marzo 1994, la seconda new entry nel roster La Molisana Magnolia Campobasso per l’edizione 2026/27 – la settima consecutiva in A1, la decima complessiva nella giovane storia del club cestistico rossoblù – ha una connotazione che richiama con forza la ventesima regione dello scacchiere nazionale.

Alla corte di coach Mimmo Sabatelli, infatti, arriva l’azzurra (sia sul fronte del cinque contro cinque che nello street basket) Gina Conti, oriunda americana con origini altomolisane, nello specifico di Carovilli, paese da cui partì il viaggio del nonno paterno – la nonna paterna era anche lei del territorio, ma di Vastogirardi – per gli States. Per lei, dopo tre stagioni consecutive al Geas Sesto San Giovanni, c’è l’opportunità di poter vivere l’avventura con il team ambasciatore dell’universo dei suoi avi, quel territorio che sente pienamente suo.

SUPER EXCITED MODE E, in effetti, la voce e le sensazioni dell’esterna passata per l’Università della California a Los Angeles nel suo percorso Ncaa sono particolarmente votate all’entusiasmo.

«Sono estremamente felice – argomenta – di poter giocare a Campobasso, una squadra davvero forte che punta alle posizioni di vertice e che ha in organico giocatrici di indubbio spessore ed esperienza. Per me sarà l’occasione di essere a casa perché avrò la possibilità di avere i miei parenti vicini e di avere la possibilità della vicinanza dei miei familiari in tutte le gare interne, nonché di poter raggiungere Carovilli in tante circostanze durante la stagione».

COMPETITION CORNER Ma non c’è solo l’aspetto degli affetti nei pensieri di Conti. «Giocare con il cuore colmo di belle emozioni ti dà una forza maggiore, ancor più rilevante quando, sul fronte della pallacanestro, sei in una squadra che ha tutte le potenzialità per giocarsela sino in fondo e dire la propria in tutte le competizioni cui prenderà parte».

IO E MARIA Nel frattempo, già in azzurro, per Conti c’è la possibilità di avere già un forte contatto con il gruppo rossoblù per via del percorso in azzurro nel novero di un gruppo – quello del 3×3 – in cui figura anche l’ala-pivot delle magnolie Maria Miccoli. «Maria – spiega la swingwoman rossoblù – è una compagna stupenda. Con lei c’è grande feeling. Siamo molto vicine anche perché condividiamo la passione per i cani. Lei, peraltro, mi ha insegnato tanto dei cardini di gioco del 3×3 ed è anche, per certi versi, una mia insegnante aggiunta di italiano. Proprio per questo non vedo l’ora di arrivare a Campobasso per avere a che fare con tutto il resto del gruppo dei #fioridacciaio e proseguire nelle mie lezioni d’italiano per migliorarlo ulteriormente».

EUROCUP GAMES Ulteriore aspetto in grado di dare soddisfazione a Conti è il poter disputare, per la terza stagione consecutiva, l’EuroCup.

«Sono felice di poter vivere un’altra stagione nella competizione continentale perché ti dà l’opportunità di giocare in altri posti, di confrontarti e di vivere stili di basket differenti».

INDIVIDUAL GOALS A livello personale, la nuova esterna delle rossoblù dimostra di avere delle idee particolarmente chiare. «Voglio poter continuare a migliorare me stessa – aggiunge – imparare dalle mie compagne e da coach Sabatelli, lavorando sodo con coraggio, passione e soprattutto orgoglio nel far parte del gruppo Magnolia e, soprattutto, nel poter essere in Molise, la mia terra d’origine».

CROWD CHEERING A creare in Conti ulteriore voglia di iniziare quanto prima l’esperienza in rossoblù c’è anche l’aspetto del pubblico rossoblù.

«Non vedo l’ora di giocare all’Arena e di sentire l’energia e l’entusiasmo che riescono a trasmettere i tifosi. Il loro calore e la vicinanza alla causa ti spingono con forza e ho avuto modo di viverlo da avversaria. Non vedo l’ora di poterli avere dalla mia parte. Loro e la presenza dei miei familiari, dei parenti e della gente di Carovilli sarà un ulteriore stimolo a dare il massimo».

In tal senso, l’ultima arrivata in casa campobassana, da parte sua, ha anche un messaggio per i propri futuri sostenitori: «Son certa che la prossima, per la Magnolia, sarà una stagione esaltante. Dovremo essere tutti uniti, concentrati sugli obiettivi, mettendo, ognuno per le sue specificità, il massimo delle energie».

SECONDA FASCIA Dagli uffici di Fiba Europe, nei giorni scorsi, è arrivata la designazione delle fasce di sorteggio per la EuroCup in previsione giovedì, a partire dalle ore 11, a Monaco di Baviera. La Molisana Magnolia Campobasso è nella seconda fascia comprendente anche le polacche del Wroclaw e del Gorzow, le turche del Besiktas, le belghe del Castors Braine e del Namur, le greche dell’Olympiacos Pireo, le tedesche del Keltern, le lettoni del Riga, le francesi dello Charnay, le svizzere del Friburgo e le lusitane del Benfica.

Il sorteggio sarà visibile anche su YouTube sul canale Fiba all’url https://youtu.be/0xCnD91cwWo.