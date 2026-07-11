Campobasso, presentato il cartellone degli eventi estivi 2026

Il Comune di Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026, un programma pensato per accompagnare chi resterà in città, chi arriverà per una visita e i tanti giovani che torneranno dalle sedi universitarie. Un’estate costruita per vivere Campobasso in ogni sua dimensione: cultura, musica, teatro, sport, occasioni di incontro e momenti di bellezza diffusi nei luoghi più significativi del territorio.

Il cartellone è volutamente aperto e in evoluzione: altre iniziative saranno aggiunte nel corso delle settimane, così da ampliare ulteriormente l’offerta e rendere la città viva e accogliente fino a settembre.

Villa de Capoa sarà uno dei cuori pulsanti dell’estate, con letture, incontri e attività culturali all’ombra del giardino storico, un invito a ritrovare energia e tempo per sé in un luogo simbolo della città. L’Area eventi di Selvapiana ospiterà invece i grandi concerti, con artisti capaci di richiamare pubblici diversi: Pooh, Caparezza, Kid Yugi e Gianni Morandi, protagonisti di serate che faranno di Campobasso un punto di riferimento musicale per tutto il Molise e non solo.

Il teatro troverà spazio nel Parco “Eduardo De Filippi”, dove la stagione estiva porterà spettacoli pensati per famiglie, appassionati e curiosi. La musica classica risuonerà in alcune delle location più suggestive della città, dal Castello Monforte a Villa de Capoa, fino al Parco della Musica, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza immersiva e di grande atmosfera.

Il centro cittadino sarà animato da eventi culturali, artistici e sportivi, mentre una parte importante del programma è dedicata ai quartieri e alle frazioni, con iniziative a San Giovannello, Santa Maria de Foras e Santo Stefano, per un’estate che raggiunge ogni comunità e rafforza il senso di appartenenza.

L’Amministrazione comunale ringrazia le associazioni, i cittadini e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi, contribuendo a costruire un’estate inclusiva, partecipata e condivisa.