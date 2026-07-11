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Campobasso, presentato il cartellone degli eventi estivi 2026

Photo of Redazione Redazione11 Luglio 2026

Il Comune di Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026, un programma pensato per accompagnare chi resterà in città, chi arriverà per una visita e i tanti giovani che torneranno dalle sedi universitarie. Un’estate costruita per vivere Campobasso in ogni sua dimensione: cultura, musica, teatro, sport, occasioni di incontro e momenti di bellezza diffusi nei luoghi più significativi del territorio.

Il cartellone è volutamente aperto e in evoluzione: altre iniziative saranno aggiunte nel corso delle settimane, così da ampliare ulteriormente l’offerta e rendere la città viva e accogliente fino a settembre.

Villa de Capoa sarà uno dei cuori pulsanti dell’estate, con letture, incontri e attività culturali all’ombra del giardino storico, un invito a ritrovare energia e tempo per sé in un luogo simbolo della città. L’Area eventi di Selvapiana ospiterà invece i grandi concerti, con artisti capaci di richiamare pubblici diversi: Pooh, Caparezza, Kid Yugi e Gianni Morandi, protagonisti di serate che faranno di Campobasso un punto di riferimento musicale per tutto il Molise  e non solo.

Il teatro troverà spazio nel Parco “Eduardo De Filippi”, dove la stagione estiva porterà spettacoli pensati per famiglie, appassionati e curiosi. La musica classica risuonerà in alcune delle location più suggestive della città, dal Castello Monforte a Villa de Capoa, fino al Parco della Musica, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza immersiva e di grande atmosfera.

Il centro cittadino sarà animato da eventi culturali, artistici e sportivi, mentre una parte importante del programma è dedicata ai quartieri e alle frazioni, con iniziative a San Giovannello, Santa Maria de Foras e Santo Stefano, per un’estate che raggiunge ogni comunità e rafforza il senso di appartenenza.

L’Amministrazione comunale ringrazia le associazioni, i cittadini e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi, contribuendo a costruire un’estate inclusiva, partecipata e condivisa.

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