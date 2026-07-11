Passaggio delle cariche del Lions e Leo Club Campobasso: al Castello Monforte tradizione, service e nuovi orizzonti per l’anno sociale 2025-2026

Nella suggestiva cornice del Castello Monforte di Campobasso si è svolta la tradizionale Cerimonia del Passaggio delle Cariche del Lions Club Campobasso e del Leo Club Campobasso, uno dei momenti più significativi della vita associativa lionistica, che segna il rinnovo delle leadership nel segno della continuità, del servizio e dell’amicizia.

La serata, organizzata nel pieno rispetto della ritualità e della tradizione del Lions International, ha visto la partecipazione di numerose autorità lionistiche, civili e rappresentanti del mondo associativo, a testimonianza della forte presenza dei Club sul territorio e del valore delle attività di service svolte a favore della comunità.

Tra le autorità lionistiche presenti figuravano l’Immediato Past Governatore del Distretto 108 A e Melvin Jones Fellow Stefano Maggiani, il Chairperson Distrettuale Leo e Coordinatore Distrettuale del Programma Alert Eugenio Astore, anch’egli Melvin Jones Fellow, il Presidente del Distretto Leo 108 A Mattia Agostinelli accompagnato dal Vice Presidente Chiara Regno, il Presidente della VII Circoscrizione Domenico Fabbiano e il Presidente della Zona B della VII Circoscrizione Antonello Di Stella.

Per le istituzioni civili sono intervenuti il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Vincenzo Niro, in rappresentanza del Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, e l’Assessore del Comune di Campobasso Mimmo Majo, in rappresentanza del Sindaco Marialuisa Forte.

La cerimonia, magistralmente condotta dal Cerimoniere di Club Luigi Sabella, ha sancito il passaggio del martelletto dai Presidenti uscenti Antonello Di Stella, per il Lions Club Campobasso, e William Sergio, per il Leo Club Campobasso, rispettivamente al nuovo Presidente Lions Giuseppe Santoro e alla nuova Presidente Leo Chiara Stivaletti.

Un momento particolarmente significativo è stato rappresentato dall’ingresso di otto nuovi soci nel Lions Club Campobasso — Giuseppe Giarrusso, Ezio Mazzarella, Domenico Scarnata, Carmela Minotti, Maria Rosaria Di Rocco, Itala Trolio, Rosalinda Di Schiavi e Ornella Dion — e del nuovo socio Leo Nicola Fiorino. Un segnale della vitalità del sodalizio e della sua capacità di attrarre nuove energie e professionalità da mettere al servizio della collettività.

Spazio anche alla solidarietà e alla riconoscenza. La Presidente del Leo Club Campobasso, Chiara Stivaletti, ha consegnato una pergamena di ringraziamento al socio Lions Sergio Mascioli per l’ospitalità e il supporto offerti ai giovani del Distretto Leo 108 A. Un ulteriore riconoscimento è stato rivolto a Roberto Padulo per il generoso contributo destinato a sostenere un importante service in favore dell’A.G.B.E. – Associazione Genitori Bambini Emopatici, a supporto delle attività dell’oncologia pediatrica di Pescara.

La serata è stata inoltre arricchita dalla presenza delle delegazioni dei Lions Club di Isernia, guidata dal Presidente Ludovico Schioppa, di Larino, rappresentata dalla Presidente Milena Astolfo, e di Bojano, con la Presidente Anna Di Crescente.

Presenti anche i rappresentanti di numerose associazioni del territorio, tra cui il Rotary Club Campobasso con il Segretario Fausto Parente, l’Inner Wheel Club con la Vicepresidente Maria Rosaria Diodati e la Past Presidente Maria Antonietta Sassi e, la Fidapa con la Presidente Maria Rosaria Failla e l’AIPD con la Presidente Giovanna Grignoli.

Nel suo intervento programmatico, il nuovo Presidente del Lions Club Campobasso Giuseppe Santoro ha delineato le linee guida dell’anno sociale 2025-2026, richiamando con forza i valori fondanti del Lions Clubs International: “Il mio e il nostro operare sarà ispirato al concetto di Glocal: pensare globale e agire locale, con un impegno sempre più spinto verso i service dedicati alla nostra comunità, in piena coerenza con la Mission e la Vision del Lions International, sostenendo con convinzione la LCIF e la Fondazione Distrettuale, strumenti fondamentali attraverso cui la nostra azione di servizio può raggiungere risultati sempre più efficaci anche costruendo una rete sempre più forte con le associazioni che operano sul territorio, perché solo insieme è possibile generare un impatto adeguato e duraturo”.

Un messaggio pienamente in sintonia con quanto realizzato nel corso dell’ultimo anno e con le indicazioni espresse dall’Immediato Past Governatore Stefano Maggiani, appena rientrato dal 108° Congresso Internazionale Lions di Hong Kong, che ha confermato “Giuseppe Santoro inizia il suo incarico con una solida base formativa, infatti, in questo anno ha svolto un importante percorso di formazione che lo rende, oltre alle sue già apprezzate competenze e qualità professionali, un riferimento certo ed affidabile per il Distretto Lions 108 A e per l’attività di servizio umanitario che siamo chiamati a realizzare con la nostra famiglia Lions in tutto il mondo“.

Il passaggio del martelletto segna un cambio di responsabilità, ma non di missione. Lions e Leo Club Campobasso continuano infatti a condividere lo stesso obiettivo ovvero quello di servire con amicizia, responsabilità e spirito di squadra, promuovendo iniziative efficaci a favore dei più fragili e contribuendo alla crescita sociale e culturale della comunità, nel solco dei principi e degli ideali del Lions International.