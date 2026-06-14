Cultura

Turismo, il Molise primo in Italia per gradimento dei viaggiatori: record nel Sentiment Index 2026

Photo of Redazione Redazione14 Giugno 2026

 «Un risultato senza precedenti che certifica la crescita e la qualità dell’offerta turistica regionale». Questo quanto dichiarato dal Consigliere regionale  Fabio Cofelice, delegato a Turismo e Cultura, in seguito ai dati diffusi dal Ministero del Turismo, relativi al mese di marzo 2026, che posizionano il Molise al primo posto assoluto in Italia per livello di gradimento dei viaggiatori.

Secondo le rilevazioni relative al mese di marzo 2026, la regione ha registrato l’eccezionale punteggio di 89,97 su 100 nel “Sentiment Index” digitale, superando storici benchmark dell’accoglienza nazionale come la Provincia Autonoma di Bolzano, la Basilicata e la Calabria.
L’indice, che misura la percezione, la soddisfazione e la reputazione online espresse dai visitatori attraverso l’analisi delle tracce digitali (recensioni, social media e piattaforme specializzate), evidenzia una traiettoria di crescita costante e strutturata per la regione, consolidatasi nel corso dell’ultimo semestre.

Il primato conquistato a marzo non rappresenta un exploit isolato, bensì il culmine di un trend incrementale costante analizzato nei diversi step di rilevazione.
A novembre 2025, il Molise fa il suo ingresso tra le prime quattro regioni d’Italia con un solido indice di 88,6/100, segnalandosi come una delle realtà più dinamiche e promettenti del panorama nazionale.

A febbraio 2026, la tendenza positiva si rafforza. La regione incrementa ulteriormente il proprio indice, portandosi a 89,4/100 e accorciando le distanze con la vetta della classifica.

A marzo 2026, il Molise compie il sorpasso decisivo, attestandosi a 89,97/100 e laureandosi formalmente campione d’Italia per “sentiment turistico”.
Il Molise si impone come modello virtuoso grazie alla qualità della sua offerta ricettiva, all’autenticità del territorio e alla percezione di un’accoglienza genuina e sicura, fattori oggi determinanti nelle recensioni e nelle conversazioni dei turisti sui canali digitali.

«Questo risultato ci riempie di soddisfazione – continua il consigliere Cofelice – perché rappresenta l’indubbia attestazione del lavoro svolto fino a questo momento. Assieme agli operatori turistici, alle amministrazioni locali, alle associazioni e alle comunità territoriali, abbiamo intrapreso un percorso specifico per costruire un’identità turistica forte, autentica e credibile.

Oggi, posizionarci come prima regione d’Italia per gradimento dei viaggiatori ci dice che siamo sulla strada giusta. I dati del Sentiment Index mettono in evidenza come le destinazioni autentiche proprie del Molise, accompagnate dalla qualità dell’accoglienza, possano rappresentare il futuro di un settore importantissimo e strategico per l’intero tessuto economico regionale.

Questo risultato non è frutto del caso, ma è il risultato di una crescita costante e di un lavoro di squadra che ha coinvolto l’intero sistema regionale. Ora guardiamo avanti e proseguiamo con ancora maggiore forza e determinazione, perché il nostro obiettivo resta quello di rafforzare questo risultato e trasformarlo in nuove possibilità di sviluppo culturale, economico e occupazionale per l’intero territorio».

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