Giornata Nazionale dello Sport, successo a Campobasso per la festa targata CONI

Una piazza trasformata in una grande palestra a cielo aperto, popolata da giovani, famiglie, atleti e tecnici accomunati dalla passione per lo sport. Si è svolta ieri pomeriggio, nel cuore di Campobasso, la Giornata Nazionale dello Sport, iniziativa promossa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e organizzata in Molise dal CONI Molise e dalla Delegazione Provinciale CONI di Campobasso.

Dalle 17 alle 20, Piazza Vittorio Emanuele II ha ospitato numerose discipline sportive, offrendo ai cittadini l’opportunità di assistere a dimostrazioni pratiche e di cimentarsi direttamente nelle varie attività proposte dalle federazioni e dalle associazioni aderenti.

All’inaugurazione erano presenti il presidente del CONI Molise, Benito Suliani, e il delegato provinciale CONI Campobasso, Giuseppe Formato, affiancati dal sindaco di Campobasso, Marialuisa Forte, insieme a diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale. Hanno preso parte all’apertura della manifestazione anche il segretario regionale di Sport e Salute, Angelo Campofredano, e la componente della Giunta del Comitato Italiano Paralimpico Molise, Giuseppina Di Giacomo, a testimonianza della piena condivisione dei valori sportivi e inclusivi che caratterizzano l’evento.

Nel corso del pomeriggio ha visitato la manifestazione anche l’assessore regionale Salvatore Micone, che ha incontrato organizzatori, tecnici e rappresentanti delle federazioni presenti.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose realtà sportive del territorio. In piazza sono state allestite aree dedicate all’automobilismo sportivo, alla ginnastica, alle bocce, al badminton, alla danza sportiva, al judo e karate, al nuoto, alla pallacanestro, al rugby, alla scherma, agli sport equestri, al tiro con l’arco, al tiro a volo, al tennis tavolo, al tennis e al pugilato. A queste si sono aggiunte le attività promosse da Special Olympics Italia, dalla Polizia di Stato – Fiamme Oro, dai Vigili del Fuoco – Fiamme Rosse, dai Carabinieri e dall’Esercito Italiano, che hanno contribuito ad arricchire il programma della giornata.

Particolarmente apprezzata la possibilità per bambini e ragazzi di provare gratuitamente le varie discipline, guidati da istruttori qualificati e volontari, in un contesto caratterizzato da entusiasmo, partecipazione e spirito di aggregazione.

Benito Suliani (Presidente CONI Molise): «La Giornata Nazionale dello Sport rappresenta uno dei momenti più significativi della nostra attività di promozione sportiva. Vedere Piazza Vittorio Emanuele II animata da così tante discipline, società sportive, tecnici, volontari e soprattutto giovani è motivo di grande soddisfazione. Lo sport è educazione, inclusione, salute e rispetto delle regole. Manifestazioni come questa consentono di avvicinare le persone alla pratica sportiva e di valorizzare il prezioso lavoro che le federazioni e le associazioni svolgono quotidianamente sul territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, le istituzioni presenti e le famiglie che hanno scelto di trascorrere con noi questo pomeriggio di sport e condivisione».

Giuseppe Formato (Delegato Provinciale CONI Campobasso): «La risposta ricevuta dal pubblico conferma quanto sia importante portare lo sport nelle piazze e renderlo accessibile a tutti. Bambini, ragazzi e famiglie hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino numerose discipline e di vivere un’esperienza diretta insieme ai tecnici e agli atleti presenti. È stato bello vedere la collaborazione tra federazioni, organismi sportivi e istituzioni in un clima di entusiasmo e partecipazione. La Giornata Nazionale dello Sport è stata una vetrina straordinaria per il movimento sportivo provinciale e regionale, che ancora una volta ha dimostrato capacità organizzativa, passione e grande spirito di squadra».

La Giornata Nazionale dello Sport si conferma così un appuntamento di grande rilevanza per la promozione della cultura sportiva e dei corretti stili di vita, valorizzando il lavoro quotidiano svolto dalle società e dalle federazioni sul territorio. Una manifestazione che ha saputo unire sport, inclusione e socialità, trasformando il centro cittadino in un luogo di incontro e condivisione, nel segno dei valori olimpici e della pratica sportiva per tutti.

L’ampia partecipazione registrata nel corso dell’intero pomeriggio ha confermato il forte legame tra la comunità molisana e il mondo dello sport, ribadendo il ruolo fondamentale che esso riveste nella crescita educativa, sociale e culturale delle nuove generazioni.