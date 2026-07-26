Adriano Ricci concede il bis al decimo slalom di San Nicola. Sul podio Bocchetta e Di Veronica

Adriano Ricci concede il bis allo slalom di San Nicola. Il driver laziale Formula Gloria precede sul podio Giuseppe Bocchetta (Autobianchi A112) e Riccardo Di Veronica al volante della Fiat X 1/9 (al primo podio in carriera. Emozioni e spettacolo nella manifestazione organizzata dalla Tecno Motor Racing Team e dal Gruppo Ufficiali di Gara La Casta a San Giuliano del Sannio. Una domenica di festa e di sport nel comune in provincia di Campobasso che ha risposto con entusiasmo al rombo dei motori. La manifestazione, organizzata nei minimi dettagli, ha richiamato addetti ai lavori, appassionati e piloti che si sono confrontati lungo l’impegnativo percorso di 2 chilometri e 990 metri a colpi di acceleratore.

La cronaca – Nella manche di ricognizione, utile per mettere a punto le vetture e trovare i giusti settaggi, il miglior tempo è Adriano Ricci al volante della sua Formula Gloria B5 che mette insieme 146,09 punti. Alle sue spalle su Osella PA 21 Giuseppe Palumbo con 146,25 punti. Terzo Tony Cobucci che con la sua Radical Prosport chiude con 151,45 punti. Nella prima manche il miglior tempo lo fa registrare Adriano Ricci. Il pilota laziale ferma i cronometri a 2’25”10 mettendo le ruote della sua vettura davanti a quelle della Autobianchi A112 Suzuki di Giuseppe Bocchetta, velocissimo lungo i 2 chilometri e 990 metri del tracciato coperti in 2’30”55. Terzo crono è quello di Riccardo Di Veronica (Fiat X 1/9) che chiude in 2’30”69. Nella top five figurano Sellitto (Fiat 126) e Andrea Vassalotti, su analoga vettura. Attardato, a causa di una penalità di 30” per aver toccato i birilli, Giuseppe Palumbo che chiude la prima salita con un tempo di 2’31”22.

Nella seconda salita è sempre Ricci a fare la voce grossa chiudendo davanti a tutti in 2’25”83. Secondo gradino del podio parziale per Riccardo Di Veronica che chiude il tratto cronometrato in 2’32”85. Sul terzo gradino del podio sale Giovanni Piccolo al volante della performante Fiat 600. Quarto è Palumbo mentre Bocchetta chiude quinto. Cobucci, Sellitto e Vassalotti non completano la prova.

Nella generale Adriano Ricci è sempre primo davanti a Bocchetta e Di Veronica. Nella terza ed ultima manche Giuseppe Bocchetta al volante dell’Autobianchi A112 fa registrare il miglior crono con 2’25”02 ma una penalità di dieci secondi lo porta in quarta posizione parziale. Il successo di manche va a Giovanni Piccolo (2’31”43) con Palumbo e Pietradura che occupano gli altri due gradini del podio. Ricci, attardato per problemi al cambio, vince la gara grazie al crono della prima salita.

“Sono felice per questo successo – spiega Ricci – è stata una bella gara, combattuta e tirata. Sapevo alla vigilia che sarebbe stata così. Complimenti a Bocchetta per la prestazione e a tutti i ragazzi che la domenica si divertono in macchina e condividono la passione per questo bellissimo sport”.