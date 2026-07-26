Vasto incendio a Campomarino: evacuazioni, strade chiuse e traffico ferroviario sospeso

Campomarino torna a fare i conti con l’emergenza incendi. Un rogo divampato nella tarda mattinata di domenica 26 luglio nella zona del cavalcavia si è rapidamente esteso, alimentato dal vento caldo di garbino, fino a minacciare abitazioni, residence, campeggi e stabilimenti balneari.

Le fiamme sarebbero partite intorno alle ore 11 tra contrada Lauretta e contrada Ancora, coinvolgendo progressivamente anche i terreni situati lungo la Statale 16. Spinto dalle forti raffiche e favorito dalle alte temperature, il fuoco ha oltrepassato il canale, dirigendosi verso la strada del porto e gli insediamenti presenti nell’area.

Nel corso del primo pomeriggio il quadro è diventato particolarmente delicato. Una densa colonna di fumo ha avvolto le zone più vicine al fronte dell’incendio, riducendo sensibilmente la visibilità e rendendo difficoltosi sia gli spostamenti sia le operazioni di soccorso.

A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione di alcuni lidi, campeggi e strutture turistiche. Residenti e villeggianti sono stati invitati ad abbandonare le aree maggiormente esposte, mentre le fiamme continuavano ad avanzare verso le abitazioni.

Particolarmente complessa l’operazione condotta a Villa San Gerardo, struttura situata lungo la traiettoria dell’incendio. Circa venti anziani sono stati trasferiti in sicurezza, compresi alcuni ospiti con disabilità e persone che necessitano di ossigenoterapia. L’evacuazione è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato di Polizia di Termoli e dai militari della Guardia di Finanza.

Sul posto sono impegnate cinque squadre dei Vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Termoli, da Santa Croce di Magliano e dalla sede centrale di Campobasso, con mezzi specifici per il contrasto agli incendi boschivi. Vista l’estensione del fronte, è stato richiesto anche il supporto di ulteriori uomini e mezzi dall’Abruzzo.

Alle operazioni dall’alto partecipa l’elicottero Drago VF158 dei Vigili del fuoco, decollato dal Reparto volo di Pescara e impegnato in ripetuti lanci d’acqua sulla pineta e sulle zone maggiormente interessate dalle fiamme.

A terra stanno collaborando anche gli operai forestali dell’Arsarp e i volontari della Protezione civile. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale sono invece impegnati nella gestione delle evacuazioni, nel presidio delle aree interessate e nella regolazione della viabilità.

Pesanti le ripercussioni sui collegamenti. Intorno alle ore 13 è stata chiusa la Statale 16 nel tratto compreso tra Chieuti e Campomarino, a causa del fumo che rende impossibile il transito in condizioni di sicurezza.

Sospesa anche la circolazione ferroviaria lungo la linea adriatica nel tratto coinvolto dall’incendio. Treni Frecciarossa, Intercity e Regionali hanno accumulato ritardi e subito limitazioni, con alcuni convogli rimasti bloccati tra Barletta e Foggia. In diversi casi i ritardi hanno superato le tre ore.

Problemi sono stati segnalati anche lungo l’autostrada, dove la presenza del fumo ha ridotto la visibilità e rallentato la circolazione.

Il vento di garbino, particolarmente caldo e secco, sta interessando buona parte della costa adriatica fino al Gargano, creando condizioni favorevoli alla rapida propagazione di nuovi incendi.

Quanto sta accadendo riporta alla memoria il grave rogo del 1° agosto 2021, quando le fiamme distrussero circa sedici ettari della pineta di Campomarino. In quell’occasione furono evacuati tre campeggi, diversi bagnanti vennero soccorsi via mare e la Statale 16 rimase chiusa.

La situazione resta in continua evoluzione. Al momento non è ancora possibile stabilire con precisione l’estensione dell’area attraversata dal fuoco. Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, con l’obiettivo prioritario di proteggere le abitazioni, le strutture ricettive e tutte le persone presenti nella zona.