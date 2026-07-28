PAC, l’assessore Micone: “Dal Governo e dalla Regione risposte concrete alle imprese agricole. In Molise oltre 35 milioni di euro tra aiuti diretti e sviluppo rurale”

L’Assessore alle Politiche agricole della Regione Molise, Salvatore Micone, esprime soddisfazione per l’avvio anticipato dei pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC), disposto da AGEA con la circolare n. 61357 del 22 luglio 2026, che recepisce le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1768 e consente, per la prima volta, di anticipare i pagamenti diretti prima del termine del 16 ottobre previsto dalla precedente normativa.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Ministro Francesco Lollobrigida per il lavoro svolto e per l’impegno costante a favore del settore primario. La decisione di anticipare i pagamenti della PAC rappresenta una scelta di grande responsabilità che offre liquidità immediata alle imprese agricole in un momento fondamentale dell’annata produttiva. È la dimostrazione che, quando Governo e istituzioni lavorano con efficienza e visione, si riescono a dare risposte concrete al mondo agricolo».

L’Assessore Micone evidenzia inoltre il lavoro svolto da AGEA e dal Direttore generale Fabio Vitale, grazie al quale è stato possibile accelerare le procedure amministrative e rendere operativo un calendario di pagamenti senza precedenti.

«Per il Molise si tratta di un risultato particolarmente significativo – afferma l’Assessore Micone –. Attraverso AGEA saranno liquidati oltre 20,18 milioni di euro già nella settimana dal 26 luglio al 1° agosto a favore delle aziende agricole molisane. Sono risorse che consentiranno alle imprese di affrontare le spese più urgenti, programmare gli investimenti e rafforzare la propria competitività».

Accanto agli aiuti del primo pilastro della PAC, la Regione Molise ha deciso di estendere il meccanismo dell’anticipo anche agli interventi a superficie previsti dal CSR 2023/2027 regionale.

«Come Assessorato, abbiamo voluto intervenire con tempestività per rispondere alle esigenze di liquidità delle aziende agricole molisane. Abbiamo autorizzato il pagamento anticipato delle principali misure dello sviluppo rurale, consentendo alle imprese di ricevere le risorse con largo anticipo rispetto ai tempi ordinari».

Nel dettaglio, sono stati autorizzati gli anticipi per la misura SRA01 – Produzione integrata, che coinvolge circa 800 aziende beneficiarie con un anticipo pari al 70% del premio annuo; per la SRA29 – Agricoltura biologica, destinata a oltre 800 aziende agricole, con un anticipo del 70%; e per la SRB01 – Indennità compensativa, che interessa oltre 2.000 aziende, con un anticipo pari al 70% del contributo previsto.

«Complessivamente – sottolinea l’Assessore Micone – tra gli aiuti diretti della PAC e gli interventi dello sviluppo rurale, oltre 35 milioni di euro saranno immessi nell’economia agricola molisana nei prossimi mesi. È un’iniezione di liquidità fondamentale in una fase caratterizzata dall’aumento dei costi di produzione, dal rincaro dei carburanti, dall’incremento del prezzo delle materie prime e dalle difficoltà che stanno attraversando comparti strategici come quello cerealicolo e lattiero-caseario».

L’anticipo delle risorse rappresenta, secondo l’Assessore, un sostegno concreto alla gestione quotidiana delle imprese agricole, soprattutto in una fase dell’annata in cui le aziende devono sostenere numerose spese prima della maturazione dei ricavi.

«In agricoltura la liquidità non è un dettaglio amministrativo: significa poter acquistare carburante, mangimi, fertilizzanti, pagare salari, fornitori e rate aziendali. Ricevere queste risorse tra luglio e agosto, invece che in autunno, permette alle imprese di programmare meglio le attività, ridurre il ricorso al credito e affrontare con maggiore solidità una fase dell’anno in cui le spese sono già sostenute mentre i ricavi devono ancora maturare».

«Come Regione Molise continueremo a lavorare affinché gli agricoltori possano contare su risposte rapide, procedure sempre più efficienti e un sostegno concreto, perché investire nell’agricoltura significa investire nel futuro del nostro territorio», conclude l’Assessore Micone.