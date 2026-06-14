Robotica, matematica e sport: il 2026 dell’Istituto Comprensivo Colozza è un concentrato di successi

DARIO SALVATORELLI

Dopo i significativi successi registrati in ambito musicale, l’I.C. Colozza di Campobasso ha proiettato la propria attenzione su una serie di attività multidisciplinari di assoluto rilievo.

Una delle prime tappe del percorso è stata il progetto “La scuola dei misteri”, svolto in collaborazione con il Comune di Campobasso e l’Università degli Studi del Molise. Si è trattato di un’iniziativa rivolta sia agli alunni sia della scuola primaria sia a quelli della scuola secondaria, con l’obiettivo di legare l’apprendimento accademico alle radici storiche e culturali della città.

Ma l’anno 2026 si è aperto con un risultato di assoluto spessore sul fronte scientifico. Il 24 gennaio, la squadra della scuola secondaria denominata “I Processori dell’arca perduta” si è resa protagonista nella tappa molisana della FIRST LEGO League Italia. Guidati dalle docenti Simona Oriente e Maria Penza, i nove alunni hanno affrontato la categoria Challenge incentrata sul tema internazionale UNEARTHED. Il secondo posto assoluto, conquistato in finale contro gli studenti delle superiori dell’ITIS Marconi, e il prestigioso premio “Stella Nascente” tributato dai giudici confermano le grandi capacità di programmazione e lavoro di squadra di questo gruppo.

Successivamente, l’attenzione si è spostata su dinamiche più squisitamente civiche ed educative, con l’evento dedicato alla gentilezza, interamente curato e realizzato dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Si è trattato di un momento di riflessione importante, dove la maturità degli elaborati ha dimostrato la bontà del lavoro svolto in classe da studenti – lo ricordiamo – di età che non supera i 13 anni.

Procedendo nel calendario delle attività svolte durante l’anno scolastico che si è appena concluso, anche i più piccoli sono stati grandi protagonisti grazie alla manifestazione finale realizzata dalla scuola dell’infanzia, intitolata “Processo alle stagioni”. Il Comune di Campobasso ha inserito il percorso all’interno della propria pagina ufficiale, evidenziando un focus incentrato sull’educazione fisica di base che ha registrato un ottimo riscontro.

A chiudere la parte culturale è stato il progetto linguistico “Trinity Stars”, articolato in tre momenti distinti che hanno visto susseguirsi con successo le tre “fasi” del progetto. Una nota sicuramente molto positiva è stata, ancora una volta, la partecipazione congiunta di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. La collaborazione fra gli studenti dei tre diversi ordini di scuola è la dimostrazione che la continuità didattica, all’interno dell’istituto, viene applicata in maniera concreta.

Dall’ambito linguistico si è passati poi a quello scientifico, nel quale l’I.C. Colozza è stato grande protagonista alle finali nazionali del Kangourou della Matematica svoltesi a Cervia all’inizio di maggio. In una competizione di altissimo livello basata sulla logica e sull’intuizione, la scuola ha dimostrato di poter competere con le migliori realtà del panorama nazionale. La più grande soddisfazione è arrivata dalla squadra “Numerandia”, composta da nove alunni (sette in gara e due come riserve) delle classi quinte della scuola primaria Nicola Scarano, che ha conquistato un prestigioso quinto posto nella finale nazionale della gara a squadre della categoria Ecolier. Notevoli anche le prove della scuola secondaria: la squadra “Le Potenze” ha ottenuto un ottimo diciannovesimo posto su settantadue scuole partecipanti nella categoria Cadet, mentre “I Colossi” si sono classificati al quarantesimo posto su sessantanove squadre nella categoria Benjamin.

Arrivando alla parte sportiva, le ultime settimane hanno regalato risultati eccezionali, frutto di una programmazione metodica che ha visto il Centro Sportivo Scolastico recitare un ruolo di primissimo piano.

Il primo appuntamento è stato quello di Roma, in occasione delle Finali Nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù, in particolare nelle gare di nuoto. Nella staffetta 4×50 metri stile libero maschile di seconda categoria, infatti, il quartetto composto da Michele Di Toro, Luca Federico, Christian Casali e Francesco Gianfagna ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo straordinario di 1’52”. Accompagnati dai docenti di Scienze Motorie Carmine Di Iorio e Stefano Tudino, i quattro giovani nuotatori hanno dominato la competizione.

Sempre sul fronte dei tornei esterni, una bellissima pagina di sportività e successo è stata scritta lo scorso 9 maggio. I piccoli atleti delle classi quarte hanno conquistato il primo posto assoluto nella finale del “Progetto Basket”, un torneo organizzato dalla società Magnolia che ha visto coinvolte sei scuole di Campobasso. Un trionfo che testimonia l’ottimo lavoro svolto nella promozione della pallacanestro fin dai primi anni della scuola primaria.

L’epilogo di questo anno ricco di soddisfazioni si è tenuto presso La Molisana Arena, teatro della terza edizione delle “Colozziadi”. La manifestazione è stata organizzata nei minimi dettagli ancora una volta dai professori Di Iorio e Tudino. Hanno partecipato gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. I concorrenti si sono sfidati in sei sport: rugby, tennis, pallavolo, pallamano, bocce e pallacanestro.

Nella scuola primaria, tra le classi quarte ha vinto la 4A, seguita dalla 4C e dalla 4B. Tra le classi quinte, invece, ha vinto la 5A, con la 5C al secondo posto e la 5ª D al terzo. Passando alla scuola secondaria di primo grado, i tornei delle classi prime hanno visto il successo della 1D davanti alla 1E e alla 1C, in quelli delle seconde ha dominato la 2F, lasciandosi alle spalle la 2G e la 2D, mentre fra le terze il primato è andato alla 3D, che ha regolato nell’ordine la 3B e la 3E.

Un momento di particolare rilevanza è stato il tributo concesso ai quattro atleti della staffetta del nuoto oro a Roma, che si sono aggiudicati il titolo di MVP della manifestazione direttamente sul parquet di casa.

Per concludere, la cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione della Dirigente Scolastica, la dott.ssa Carla Quaranta, affiancata da figure di spicco dello sport locale come il presidente del CONI Benito Suliani, il delegato FIR Marco Santone e il coach della Magnolia Basket Mimmo Sabatelli. Insieme a loro, è stato prezioso il contributo dei tecnici sul campo: Alessandra Palladino e Mariella Procaccini per le bocce, Marco Fasciano per il tennis, Ulderico Santone e Gianluca Mastrangelo per il rugby, Lucia De Soccio e Giulia Romanella per la pallavolo, oltre all’insegnante Valeria Gualtieri e il prof. Gianfranco Di Ielsi.