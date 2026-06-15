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Pallavolo, finali nazionali Open misto: Specchia fa festa a Campobasso

Photo of Redazione Redazione15 Giugno 2026

Con la finalissima e la finalina si è chiusa in mattinata la tre giorni delle finali nazionali dell’Open misto (la kermesse pallavolistica tricolore amatoriale per squadre con sestetti equamente suddivisi tra maschile e femminile) ospitata a Campobasso.

A far festa, nello scenario del PalaIpia, la formazione salentina dello Specchia che ha avuto la meglio per 3-0 sull’Invicta Volley Roma con primo set vinto a 13, e successivi centrati solo ai vantaggi 29-27 e 27-25.

Nella finalina affermazione per l’altro team salentino della Fisiolife San Cesario sui calabresi del Volley Cirò Marina con un secco 3-0 con parziali a 17, 23 e 20.

Per le due formazioni molisane tra le dodici nel lotto sono arrivati, rispettivamente, un sesto posto per gli EnergyTime Spike Campobasso ed un decimo per il Riccia.

Entrambe nel girone B di prima fase, i rossoblù hanno centrato due successi (uno nella fase a girone e l’altro nella fase di classificazione). Uno solo – in classificazione – per i fortorini.

Grande soddisfazione per il presidente Gennaro Niro e per tutto lo staff organizzativo del comitato regionale molisano della Federvolley, già proiettato peraltro sulla sette giorni intensa di beach volley a Termoli con in successione le prime tappe dei ciruciti, maschile e femminile, under 20 (domani e martedì), under 18 (mercoledì e giovedì) e Gold per i tricolori assoluti (da venerdì a domenica).

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