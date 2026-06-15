Il molisano Mauro Moffa eletto nell’Assemblea Costituente di Futuro Nazionale

Si è svolta a Roma, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno, l’Assemblea Costituente Nazionale del Partito Futuro Nazionale, un appuntamento che ha registrato un’elevata partecipazione e un forte entusiasmo da parte dei delegati provenienti da tutto il Paese.

Le votazioni hanno portato all’elezione di Mauro Moffa, referente del Comitato Campobasso 503, come unico rappresentante della Regione Molise tra i 120 delegati nazionali firmatari dell’atto costitutivo del Partito Futuro Nazionale.

«Ringrazio tutti i tesserati, i simpatizzanti e gli amici che mi hanno sostenuto sin dall’inizio di questa esperienza», ha dichiarato Moffa al termine dell’assemblea.

Accanto a lui, Alessandro Spensieri, anch’egli referente del Comitato Campobasso 503, conferma il proprio impegno nel radicamento territoriale e nella costruzione di una comunità politica attiva, partecipata e orientata al futuro.