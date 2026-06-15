A Sesto Campano prende il via la nuova consiliatura. Il sindaco Macari: “Sarà una fase di continuità e sviluppo”

“Sarò il sindaco di tutta la comunità di Sesto Campano, senza distinzioni, con la stessa attenzione e lo stesso rispetto verso ogni cittadino”. Con queste parole, pronunciate nel corso del primo Consiglio comunale svoltosi ieri sera nella sede di piazza D’Uva, Eustachio Macari ha aperto la seconda consiliatura alla guida del paese insieme ai consiglieri del gruppo ‘Noi ci siamo – continueremo ad esserci’. Come in passato, ha aggiunto il primo cittadino, “continuerò ad essere presente, disponibile e attento alle esigenze di tutti, mantenendo quel rapporto diretto e sincero che abbiamo costruito nel corso degli anni. Ritengo infatti che il dialogo costante con i cittadini sia il fondamento di una buona amministrazione e il presupposto indispensabile per affrontare insieme le sfide future”.

Dopo la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco, è stata confermata la nomina dei componenti della giunta municipale con Nicandro Martone vicesindaco e Lucia Caranci assessore esterno. Si è quindi preceduto all’elezione del presidente del Consiglio, ovvero il consigliere Marco Pio e alla costituzione dei gruppi consiliari con l’individuazione dei capigruppo. Si tratta di Anna Di Carlo per la maggioranza e di Luigi Paolone per la minoranza.

Nel corso della seduta, il primo cittadino ha introdotto gli indirizzi generali di governo, illustrando gli obiettivi programmatici del nuovo quinquennio. Macari ha evidenziato la volontà di proseguire nel segno della continuità amministrativa, con la ferma volontà di attuare i progetti già presentati in campagna elettorale e ora formalmente avviati: “Da questo momento si apre una nuova fase, ma continueremo a lavorare come abbiamo già fatto finora, nell’interesse del benessere dell’intera comunità”.

Le azioni previste, ha sottolineato Macari, “si inseriscono nel solco del completamento delle numerose opere già avviate e all’interno di una visione organica di sviluppo del territorio, orientata al progressivo miglioramento della vivibilità e al potenziamento complessivo dei servizi rivolti alla cittadinanza. In tale prospettiva, è stato individuato un punto d’inizio che rappresenta uno degli interventi prioritari di questo nuovo mandato, ovvero la riqualificazione dell’area ex Michelucci e della parte bassa del paese. Si tratta di un progetto strategico per la valorizzazione urbana e per la ridefinizione dell’ingresso al territorio comunale, dal momento che Sesto Campano è il primo paese della nostra regione per chi proviene dalla vicina Campania. L’intento è di restituire a questa zona una nuova rilevanza identitaria e funzionale, trasformandola in una vera e propria ‘porta del Molise’, capace di rappresentare al meglio il Comune e di innescare ulteriori processi di crescita e riqualificazione”.

Infine, il sindaco ha espresso un sentito ringraziamento a tutta la squadra amministrativa per il lavoro svolto e per il contributo offerto al risultato elettorale, estendendo la propria riconoscenza anche a coloro che non sono stati eletti ma che continueranno a rappresentare una risorsa importante all’interno del progetto politico e amministrativo. Un augurio di buon lavoro è stato rivolto a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza, con l’auspicio che il confronto istituzionale possa svolgersi sempre nel segno della collaborazione, del rispetto reciproco e dell’interesse esclusivo della comunità di Sesto Campano.