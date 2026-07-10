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Nuove assunzioni nell’Ambito Territoriale Sociale Medio Molise: un passo decisivo verso il raggiungimento dei LEPS

Photo of Redazione Redazione10 Luglio 2026

Sono 12 le nuove unità lavorative entrate in servizio negli ultimi dieci giorni nell’Ambito Territoriale Sociale Medio Molise.

Un risultato significativo, frutto dell’impegno congiunto delle amministrazioni comunali e del Comune capofila, Campobasso. Sei assistenti sociali, selezionate tramite il concorso indetto dal Comune di Campobasso, sono state assunte a tempo pieno e indeterminato per garantire il raggiungimento dei LEPS – Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, che prevedono un rapporto di un’assistente sociale ogni 5.000 abitanti, assicurando così servizi uniformi e tutele omogenee per tutta la popolazione.

Parallelamente, nell’ambito del concorso ministeriale finanziato dal Programma Nazionale Inclusione 2021–2027, sono state assunte altre sei figure professionali con competenze amministrative, contabili, psicosociali ed educative, rafforzando in modo strutturale l’organizzazione dell’Ambito.

“L’ingresso di queste nuove professionalità – il commento della presidente del Comitato dei sindaci, Marialuisa Forterappresenta un investimento concreto nella qualità dei servizi sociali del nostro territorio. L’Ambito Territoriale Sociale Medio Molise, coordinato dalla dottoressa Eloisa Arcano, dimostra una solida capacità organizzativa e amministrativa, frutto di una collaborazione tra i 51 Comuni che lo compongono. Questo rafforzamento strutturale ci permette di essere più vicini ai cittadini, tutti, ma in particolare a quelli più fragili, che hanno diritto a servizi tempestivi, qualificati e omogenei. È un passo avanti importante verso il pieno raggiungimento dei LEPS e verso un welfare locale più moderno, efficiente e inclusivo”.

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