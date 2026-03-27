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Il Comune di Campobasso celebra il talento di Cosimo Testa, giovane chef argento ai tricolori della cucina italiana

Photo of Redazione Redazione27 Marzo 2026

Nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio, il Comune di Campobasso ha reso omaggio a un giovane talento che sta portando in alto il nome della città. Con una cerimonia semplice ma carica di emozione, l’amministrazione comunale ha celebrato Cosimo Testa, studente della IV A dell’Istituto Alberghiero “Federico II di Svevia” di Termoli e Medaglia d’Argento ai Campionati della Cucina Italiana 2026, categoria “Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri”, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi a Rimini.

Alla presenza della sindaca Mariualuisa Forte, del vicepresidente del Consiglio comunale Domenico Esposito, della dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Maria Chimisso e del presidente della FIC Molise Massimo Talia, Cosimo è stato definito un esempio di impegno, dedizione e maturità. Parole di grande apprezzamento sono arrivate anche dal suo prof, che lo ha descritto come «il modello di adolescente che vorremmo vedere oggi: determinato, appassionato e capace di trasformare il talento in risultati concreti».

Il giovane chef, eccellenza molisana ai fornelli e promessa della cucina italiana, ha ricevuto in dono una statua di San Giorgio, simbolo della città, come segno di riconoscenza per aver portato con orgoglio il nome di Campobasso in una competizione nazionale di altissimo livello.

Il successo di Cosimo rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la scuola che frequenta, ma per l’intera comunità campobassana, che oggi ha voluto celebrarlo con calore e gratitudine.

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