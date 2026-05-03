A Campobasso arriva la mostra “Made in Italy Impresa al Femminile”
Lunedì 4 maggio alla Fondazione Molise Cultura l’inaugurazione della terza tappa del tour nazionale
Campobasso ospiterà lunedì 4 maggio 2026, alle ore 12, presso la Fondazione Molise Cultura in via Gorizia 2, l’inaugurazione della terza tappa del tour della mostra “Made in Italy Impresa al Femminile”, iniziativa dedicata al racconto di cento storie di imprenditrici che contribuiscono ogni giorno a valorizzare e rendere grande il Made in Italy.
Promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la mostra rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del ruolo femminile nel tessuto produttivo nazionale, mettendo in luce esperienze imprenditoriali di successo, innovazione, leadership e visione.
L’inaugurazione vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, della Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Molise Sandra Palombo, della Presidente del Comitato Impresa Donna Valentina Picca Bianchi, oltre alle rappresentanti della Fondazione Bellisario, della Fondazione Cavalieri del Lavoro e a numerose imprenditrici protagoniste del panorama economico nazionale e territoriale.
L’evento conferma Campobasso come tappa significativa di un percorso nazionale volto a promuovere la cultura d’impresa femminile, riconoscendone il contributo strategico allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.
La mostra sarà ospitata presso la Fondazione Molise Cultura e offrirà ai visitatori uno spaccato autentico sulle esperienze, le sfide e i successi delle donne protagoniste dell’imprenditoria italiana contemporanea.