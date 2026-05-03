Cultura

A Campobasso arriva la mostra “Made in Italy Impresa al Femminile”

Lunedì 4 maggio alla Fondazione Molise Cultura l’inaugurazione della terza tappa del tour nazionale

Photo of Redazione Redazione3 Maggio 2026

Campobasso ospiterà lunedì 4 maggio 2026, alle ore 12, presso la Fondazione Molise Cultura in via Gorizia 2, l’inaugurazione della terza tappa del tour della mostra “Made in Italy Impresa al Femminile”, iniziativa dedicata al racconto di cento storie di imprenditrici che contribuiscono ogni giorno a valorizzare e rendere grande il Made in Italy.

Promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la mostra rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del ruolo femminile nel tessuto produttivo nazionale, mettendo in luce esperienze imprenditoriali di successo, innovazione, leadership e visione.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, della Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Molise Sandra Palombo, della Presidente del Comitato Impresa Donna Valentina Picca Bianchi, oltre alle rappresentanti della Fondazione Bellisario, della Fondazione Cavalieri del Lavoro e a numerose imprenditrici protagoniste del panorama economico nazionale e territoriale.

L’evento conferma Campobasso come tappa significativa di un percorso nazionale volto a promuovere la cultura d’impresa femminile, riconoscendone il contributo strategico allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

La mostra sarà ospitata presso la Fondazione Molise Cultura e offrirà ai visitatori uno spaccato autentico sulle esperienze, le sfide e i successi delle donne protagoniste dell’imprenditoria italiana contemporanea.

Photo of Redazione Redazione3 Maggio 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

1° maggio e Domenica al Museo: in Molise un ponte tra storia e cultura con aperture straordinarie

30 Aprile 2026

25 Aprile: ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali del Molise

24 Aprile 2026

Le voci dello Zecchino tornano in scena: emozioni e beneficenza al Savoia

22 Aprile 2026

Turismo, il Molise fa squadra: al via l’HUB territoriale tra servizi e formazione

22 Aprile 2026

L’Agrario di Larino protagonista del 5° Campionato Studenti dei Tecnici Agrari d’Italia di ‘potatura dell’olivo allevato a vaso policonico’

21 Aprile 2026

Campobazar, domenica 19 aprile ritorna la festa del riuso

7 Aprile 2026

3 Aprile 1926 – 3 Aprile 2026: il secolo luminoso del Teatro Savoia di Campobasso

2 Aprile 2026

Prima esperienza Erasmus+ per gli alunni delle classi terze della secondaria dell’ I.C. Alighieri -Jovine

28 Marzo 2026

Il Comune di Campobasso celebra il talento di Cosimo Testa, giovane chef argento ai tricolori della cucina italiana

27 Marzo 2026

Castelpetroso IN…CANTO: un’armonia d’argento che onora il Molise

23 Marzo 2026

Nella Sala Consiliare della Provincia di Campobasso la presentazione del progetto dell’ACI Molise ‘A passo sicuro’

17 Marzo 2026

“Giornate FAI di Primavera”, il 21 e 22 marzo 2026 alla scoperta di Riccia

17 Marzo 2026

La scuola molisana che conquista Didacta: la Petrone protagonista a Firenze con la “Didattica da Fuoriclasse”

13 Marzo 2026

Benefit Competition, menzione speciale per l’azienda molisana Cobalto alla tappa di Brindisi

12 Marzo 2026

Unimol, nuovo punto ristoro all’interno del Campus universitario Vazzieri di Campobasso

10 Marzo 2026

A Sanremo Casa Molise chiude con un bilancio estremamente positivo

1 Marzo 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa